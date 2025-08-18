Auzmendi reacciona tras doblete a River y confirma cuándo nace su hija con Cecilia

Buenos Aires, Argentina.

La derrota contra River queda en segundo plano para Auzmendi, ya que se convertirá en padre por primera vez este lunes. De hecho, el futbolista ya se encuentra en un hospital de Mendoza con su novia, la hondureña Cecilia García, para recibir a Emma, su primógenita.

El exdelantero del Olancho y Motagua ya suma tres tantos en el fútbol de su país, la misma cantidad que registra su hermano Rodrigo con el Banfield que dirige Pedro Troglio. Sin embargo, Godoy Cruz marcha en el penúltimo lugar del Grupo B que lidera el propio 'Millonario' con solo tres puntos tras cinco fechas disputadas.

Agustín Auzmendi está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera personal en Argentina. El 'Pistolero' se ha convertido en uno de los referentes del Godoy Cruz y este domingo le marcó un doblete al poderoso River Plate , aunque su equipo terminó cayendo en el Monumental (4-2).

"Nos llegaron cuatro veces y nos hicieron cuatro goles, son cosas que no te pueden pasar. Hay que aprender de los errores para seguir adelante", dijo el delantero tras el partido en una charla con TNT Sports Argentina.

"Veníamos por los tres puntos, sabemos que es un rival de mucha jerarquía, una cancha difícil y obviamente no se dio. Creo que hicimos un buen partido, los lastimamos bastante como lo planeamos, pero ante estos rivales no te puedes desconcentrar", añadió.

Por otra parte, Azumendi no ha podido estar al lado de Cecilia García durante estos últimos días, ya que el pasado jueves enfrentó al Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Sudamérica y luego volvieron directo a Buenos Aires para medirse contra River.

La periodista le consultó sobre le nacimiento de su hija Emma. "Mañana nace (este lunes), volvemos a Mendoza y mañana es el día. Venimos de Brasil para acá, le mando un saludo a ella (Cecilia García), a la nena que está por nacer y a toda la familia".

Para finalizar, el 'Pistolero' le agredeció a Godoy Cruz por darle la oportunidad de jugar en la Primera División argentina, pues tuvo que salir del país para demostrar que tiene calidad.

"Es un tema de oportunidades, no se medio desde chico jugar en primera, me tocó ir al exterior y ahora agredecido con Godoy Cruz que me abrió las puertas y me permitió cumplir el sueño", cerró.