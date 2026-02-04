Presidente Asfura lamenta muerte de policías en accidente vial

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó este miércoles su profundo pesar por la muerte de cuatro agentes de la Policía Nacional, quienes perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Gracias, Lempira. El mandatario lamentó el fallecimiento de los uniformados y envió un mensaje de solidaridad a sus familias, seres queridos y a toda la institución policial, que nuevamente enfrenta la pérdida de miembros en el cumplimiento de su deber.

“Lamento profundamente el fallecimiento de miembros de la Policía Nacional en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira”, manifestó el jefe del Ejecutivo, al tiempo que destacó el sacrificio y la vocación de servicio de los agentes fallecidos. Asfura también aseguró que los policías que resultaron heridos en el accidente ya están recibiendo atención médica inmediata en centros asistenciales, con el acompañamiento permanente del Estado para garantizar su pronta recuperación.

“Los policías heridos ya están recibiendo atención médica inmediata y todo el acompañamiento del Estado para su pronta recuperación.”, subrayó el presidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El mandatario destacó que Honduras honra la entrega y el servicio de los agentes que perdieron la vida, resaltando su labor en favor de la seguridad y el orden público en el país.

Cuatro agentes policiales fallecidos

Cuatro agentes de la Policía Nacional perdieron la vida este miércoles en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Río Grande, en el tramo carretero entre Gracias, Lempira, y Santa Rosa de Copán.