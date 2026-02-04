Colonias que sufrirán cortes de luz en Honduras este jueves 5 de febrero

El Progreso, Tela y El Negrito (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) Aldea Guaymón, Aldea Gonzales Maldonado, Centro Turístico Tío Dolmo #2, Aldea Pooler, Restaurante Valle Encantado, Aldea La Colorada, Restaurante Tío Dolmo, Palcasa, Aldea El Castaño, Aldea Guaymitas, Aldea Las Delicias del Jute, Aldea La 40, Aldea La 28, Aldea La 29, Aldea Miller, Aldea San José del Cayo, Aldea El Coco, Viveros de Hondupalm, Aldea La 36, Aldea San Antonio, Oficinas de Hondupalm, Colonia El Cristal, Colonia Lempira, Aldea La 37, Aldea Bellavista, Aldea La 35, Aldea Ciudad Guaymas, Santa Inés, Aldea La 39, Aldea Los Catrachos, Aldea Batán, Aldea Cebú, Aldea Estéreo de Indio, Aldea La Compuerta, Aldea Pajuiles, Aldea El Guay, Aldea Urraco Pueblo, Campo Cobahsa, Aldea Mocúla, Aldea Birichichi, Aldea Esfuerzos de Jesús, Campo Paloma, Aldea Pavón 1 y 2, Aldea Veracruz, Aldea Las Chumbas, Aldea La Fragua, Aldea Mezapa, Aldea Los Laureles, Aldea Las Tomasas, Aldea Toloa, Aldea Treintidós y Medio, sector sur de Villa Franca y Aldea Veracruz.