Colonias que sufrirán cortes de luz en Honduras este jueves 5 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 5 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Yoro y Francisco Morazán en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Hacienda Peniel–Santa María del Real (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) Los cortes se realizarán en Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, Aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.
Distrito Central (9:00 a.m. a 4:00 p.m.) Colonia 19 de Septiembre, Colonia Orocuina, Altos de Los Laureles, Villa Los Laureles, Barrio El Edén, Colonia Venezuela sectores A, B y C, Colonia Norte Fresco, Colonia Santa Eduviges, Barrio El Retiro, Colonia San Francisco, Barrio Kennedy, Colonia La Fátima, Barrio La Soledad, Colonia 21 de Febrero y zonas aledañas.
San Pedro Sula – Sector 1 (9:00 a.m. a 3:00 p.m.) Colonia Santa Mónica, Colonia Las Mercedes, Colonia Los Pinos, Altos de Sula, Colonia Veracruz, ZIP Victoria, Colonia Río Blanco, Supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso Bulevar del Norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical, Colonia Prieto, Aldea El Zapotal, Villas Pedregal, Aldea El Retiro, INVEMA, Escuela Happy Days y Delicias del Norte.
San Pedro Sula – Sector 2 (9:00 a.m. a 3:00 p.m.) Colonia Zelaya, Colonia Los Castaños, Covimal, Villas del Campo, Disagro, Escuela Bilingüe Villas del Campo, Aldesa, Residencial Villa San Ángel, Iglesia Ebenezer, Residencial La Hacienda, Residencial Campisa II, III, IV y V etapa, Complejo Deportivo Rancho Tara, Alimentos de Cortés, Mega Larach, Residencial Los Molinos, Centro Comercial Los Castaños, Residencial Rancho Tara y Centro de Operaciones Grupo Macdel.
Petoa, Santa Bárbara (9:00 a.m. a 3:00 p.m.) La Ceibita, Pueblo Nuevo, La Canoa, Los Vaditos, El Paraíso y Quebrada Cacaulapa.
El Progreso y Tela (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) Aldea Las Delicias, Aldea Toyos, Aldea La 34, Aldea El Naranjo, Aldea El Aguacate, Aldea El Portillo Delicias, Pajuiles Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias y Aldea Planes.
El Progreso, Tela y El Negrito (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) Aldea Guaymón, Aldea Gonzales Maldonado, Centro Turístico Tío Dolmo #2, Aldea Pooler, Restaurante Valle Encantado, Aldea La Colorada, Restaurante Tío Dolmo, Palcasa, Aldea El Castaño, Aldea Guaymitas, Aldea Las Delicias del Jute, Aldea La 40, Aldea La 28, Aldea La 29, Aldea Miller, Aldea San José del Cayo, Aldea El Coco, Viveros de Hondupalm, Aldea La 36, Aldea San Antonio, Oficinas de Hondupalm, Colonia El Cristal, Colonia Lempira, Aldea La 37, Aldea Bellavista, Aldea La 35, Aldea Ciudad Guaymas, Santa Inés, Aldea La 39, Aldea Los Catrachos, Aldea Batán, Aldea Cebú, Aldea Estéreo de Indio, Aldea La Compuerta, Aldea Pajuiles, Aldea El Guay, Aldea Urraco Pueblo, Campo Cobahsa, Aldea Mocúla, Aldea Birichichi, Aldea Esfuerzos de Jesús, Campo Paloma, Aldea Pavón 1 y 2, Aldea Veracruz, Aldea Las Chumbas, Aldea La Fragua, Aldea Mezapa, Aldea Los Laureles, Aldea Las Tomasas, Aldea Toloa, Aldea Treintidós y Medio, sector sur de Villa Franca y Aldea Veracruz.