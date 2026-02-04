El padre de Nicola Peltz rompe el silencio tras el drama de los Beckham

El multimillonario inversor Nelson Peltz, suegro de Brooklyn Beckham, se pronunció por primera vez sobre el mediático distanciamiento entre su yerno y la familia Beckham, un conflicto que ha acaparado titulares internacionales desde mediados de enero.
Peltz, de 83 años, es cofundador de la firma Trian Fund Management y una figura influyente en juntas directivas de grandes compañías como Wendy’s. Según Forbes, su fortuna se estima entre 1.600 y 1.800 millones de dólares. Habitualmente discreto y alejado de la exposición mediática, el empresario neoyorquino ha pasado recientemente al foco público al ser identificado como el padre de la actriz Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham.
El tema surgió durante el WSJ Invest Live, un evento organizado por The Wall Street Journal en Palm Beach, donde el inversionista fue consultado directamente sobre la situación familiar. Con ironía, respondió: “¿Mi familia ha estado recientemente en la prensa? No me había percatado”.
Al ser cuestionado sobre si había aconsejado al joven matrimonio frente a la polémica, Peltz señaló: “Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa. ¿De qué sirvió eso?”. Luego agregó: “Mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”, evitando profundizar en el conflicto.
Sin embargo, el empresario no quiso dar más detalles sobre esta situción. “Mi hija y los Beckham son otra historia, y no estamos hoy aquí para cubrir eso”, expresó Nelson Peltz.
Nicola Peltz es una de los ocho hijos que el magnate comparte con su esposa Claudia Heffner Peltz, además de otros dos de un matrimonio anterior. En ocasiones pasadas, la actriz ha revelado que sus padres son “anti Hollywood” y que intentaron disuadirla de dedicarse al mundo del entretenimiento. Dentro de la familia, solo Nicola y su hermano Will buscan abrirse camino en la industria
La relación entre Brooklyn Beckham y los Peltz ha sido cercana, con frecuentes apariciones públicas y publicaciones en redes sociales que reflejan la convivencia familiar. El joven asistió al cumpleaños número 83 de su suegro en junio del año pasado y, en agosto de 2025, Nelson Peltz estuvo presente en la renovación de votos del matrimonio, ceremonia a la que no acudió la familia Beckham.
El conflicto estalló el pasado 19 de enero, cuando Brooklyn Beckham anunció en sus historias de Instagram que había decidido cortar lazos con sus padres, David y Victoria Beckham.
En su mensaje aseguró que no buscaba reconciliación con los Beckham y acusó a su familia de intentar sabotear su matrimonio con Nicola Peltz, además de señalar que dos de sus hermanos lo habrían bloqueado en redes sociales.
Hasta ahora, los Beckham no han emitido una respuesta directa. David Beckham abordó el impacto negativo de las redes sociales durante el Foro Económico Mundial en Davos, pocas horas después del comunicado de su hijo. Días más tarde, la familia apareció públicamente unida en París, cuando Victoria Beckham fue distinguida como Oficial de las Artes y las Letras, ceremonia en la que agradeció el apoyo de su esposo e hijos.