El padre de Nicola Peltz rompe el silencio tras el drama de los Beckham

Hasta ahora, los Beckham no han emitido una respuesta directa. David Beckham abordó el impacto negativo de las redes sociales durante el Foro Económico Mundial en Davos, pocas horas después del comunicado de su hijo. Días más tarde, la familia apareció públicamente unida en París, cuando Victoria Beckham fue distinguida como Oficial de las Artes y las Letras, ceremonia en la que agradeció el apoyo de su esposo e hijos.