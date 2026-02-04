  1. Inicio
Van por Vinicius: equipo fichó a leyenda del Real Madrid y quiere al brasileño

Tras fichar a una leyenda del Real Madrid, un club ahora pone la mira en Vinicius Junior, uno de los nombres más importantes del presente merengue.

El mercado de fichajes invernal dejó varias sorpresas, movimientos inesperados y una ola de rumores que ya anticipan lo que podría venir en el próximo mercado de verano.
Clubes de peso como Barcelona, ​​PSG y Manchester City sí aprovechan la ventana invernal para reforzar sus plantillas y ajustar piezas de cara a la segunda mitad de la temporada.
Uno de los equipos con mayor músculo económico y poder de atracción , pero que optó por la cautela, fue el Real Madrid .
El conjunto blanco, nuevamente bajo la dirección deportiva de Álvaro Arbeloa, decidió no incorporar refuerzos durante el mercado invernal.
Sin embargo, el hecho de no fichar no significa calma absoluta, ya que varios de sus jóvenes estrellas despertaron el interés de clubes importantes en Europa.
Uno de los casos más sonados fue el de Endrick , quien finalmente salió cedido al Olympique de Lyon en busca de minutos y continuidad.
En las últimas horas, además, se hicieron virales unas declaraciones del CEO del Al Hilal , club poderoso de Arabia Saudita.
Esteve Calzada fue claro al señalar: En nuestro caso no hay conversaciones, pero el CEO de la liga saudí, cada vez que se le pregunta, dice que si está disponible, lo va a intentar traer.
Estas palabras encendieron las alarmas en el entorno del Real Madrid , especialmente por la situación contractual de una de sus grandes figuras.
Cabe recordar que Vinicius Jr. tiene contrato hasta 2027 , pero hasta el momento no existe un acuerdo cerrado para su renovación .
Desde hace meses se viene mencionando que Arabia Saudita tiene al brasileño como objetivo prioritario , dentro de su ambicioso proyecto de inversión en estrellas mundiales.
El propio CEO del Al Hilal dejó un mensaje implícito hacia Vinicius , dando a entender que las puertas del club están abiertas si alguna vez decide escuchar ofertas.
Durante esta temporada, el caso Vinicius ha sido tema recurrente , y desde España no descartan una posible salida del extremo si la situación no se encamina.
El brasileño no atraviesa su mejor momento futbolístico , su renovación sigue estancada y las dudas comienzan a crecer en el entorno madridista.

 Roque
Incluso, ha surgido el rumor de un eventual regreso a Brasil, específicamente al Flamengo, club donde Vinicius dio sus primeros pasos.
