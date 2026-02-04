Romeo Vásquez sobre el caso Sedesol: "Mel, Rixi y Xiomara tienen responsabilidad"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, lanzó fuertes acusaciones contra líderes del partido Libertad y Refundación (Libre) al referirse al caso de Sedesol, al que calificó no como un error administrativo, sino como un hecho de “corrupción desde el poder”. Vásquez Velásquez sostuvo que los programas sociales fueron utilizados con fines políticos. Según afirmó, el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, habría convertido estas iniciativas en una “maquinaria electoral”, desviando su objetivo original de apoyo a los sectores más vulnerables.

Señaló que la expresidenta Xiomara Castro tiene "responsabilidad por omisión" en el manejo de este caso, al considerar que, desde su posición, debió actuar para evitar presuntas irregularidades. En la misma línea, mencionó a la excandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, a quien calificó como "la delfina privilegiada", asegurando que no puede alegar desconocimiento de lo ocurrido. Vásquez Velásquez apuntó que ministros y diputados también tendrían responsabilidad, ya sea por haber aprobado acciones cuestionables o por haber guardado silencio. "Callaron o miraron para otro lado", expresó. Asimismo, denunció que mientras se registraban estas supuestas irregularidades, algunos involucrados estarían beneficiándose económicamente, incluso, según dijo, con recursos depositados en paraísos fiscales y bienes ocultos.