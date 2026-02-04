Mel Zelaya: “No tengo absolutamente ninguna vinculación con actos de corrupción en Sedesol”

El expresidente Manuel Zelaya rechazó de manera categórica cualquier vínculo con actos de corrupción relacionados con el Estado, al asegurar públicamente que no tiene “absolutamente ninguna vinculación con actos de corrupción en Sedesol ni en ninguna otra institución del Estado”.
En su pronunciamiento, el exmanadatario enfatizó que “la corrupción es un mal que debe ser erradicado sin contemplaciones y con apego estricto a la ley”.
Zelaya también negó haber conspirado o promovido la detención del exfuncionario José Carlos Cardona, y sostuvo que, por el contrario, ha defendido de forma pública el respeto al debido proceso. “Sean inocentes o culpables, todas las personas denunciadas tienen derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al respeto a los derechos humanos”, afirmó.
Ayer, Cardona se presentó voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia, donde declaró: “A mí me asiste la verdad; soy inocente de todos estos asuntos. Vengo a presentarme voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia para que se me dé la oportunidad que no me dio el Ministerio Público.”
Según explicó, durante ocho meses intentó rendir declaración sin éxito: “Durante ocho meses, y en tres ocasiones distintas, hemos pedido dar una declaración y el Ministerio Público nos negó esa oportunidad.” Cardona calificó el proceso en su contra como “una operación política de alto nivel para asegurar la supervivencia del fiscal general”, y añadió que el objetivo no sería él directamente, sino “sacrificar no a mi persona —porque yo soy descartable y lo fui desde el momento en que renuncié— sino a la diputada Isis Cuéllar.”
Finalmente, Cardona aseguró no temer una eventual detención y reafirmó su postura de inocencia: “Porque yo soy inocente y porque tengo una apoderada legal que va a luchar para demostrar esa inocencia. Yo no tengo ningún tipo de implicaciones ni ningún tipo de vínculos.”