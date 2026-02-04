Mel Zelaya: “No tengo absolutamente ninguna vinculación con actos de corrupción en Sedesol”

Tegucigalpa

El expresidente Manuel Zelaya rechazó de manera categórica cualquier vínculo con actos de corrupción relacionados con el Estado, al asegurar públicamente que no tiene “absolutamente ninguna vinculación con actos de corrupción en Sedesol ni en ninguna otra institución del Estado”.

En su pronunciamiento, el exmanadatario enfatizó que “la corrupción es un mal que debe ser erradicado sin contemplaciones y con apego estricto a la ley”.

Zelaya también negó haber conspirado o promovido la detención del exfuncionario José Carlos Cardona, y sostuvo que, por el contrario, ha defendido de forma pública el respeto al debido proceso. “Sean inocentes o culpables, todas las personas denunciadas tienen derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al respeto a los derechos humanos”, afirmó.