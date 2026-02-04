  1. Inicio
Estos son los rostros de los cuatro agentes fallecidos en fatal colisión en Gracias, Lempira

El impacto involucró una patrulla policial y un bus de transporte interurbano, dejando cuatro agentes de la Policía Nacional fallecidos

1 de 12

Un trágico accidente vial ocurrido la tarde de este miércoles en la comunidad de Río Grande, en el tramo entre Gracias, Lempira, y Santa Rosa de Copán, dejó como saldo la muerte de cuatro agentes de la Policía Nacional. Estos son los rostros de los cuatro uniformados fallecidos.

 Foto: Cortesía
2 de 12

El impacto involucró una patrulla policial y un bus de transporte interurbano, confirmaron las autoridades. Las muertes provocaron dolor y consternación. Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, con un promedio de al menos seis fallecidos por día, según cifras oficiales.

 Foto: Cortesía
3 de 12

De acuerdo con la Policía Nacional, los uniformados estaban asignados a las postas de San Rafael y La Unión, en Lempira.

Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos
4 de 12

El accidente ocurrió mientras los agentes se desplazaban hacia la base policial de Gracias. Según versiones preliminares, la tragedia habría sido provocada por el exceso de velocidad del autobús.

 Foto: Cortesía
5 de 12

Los agentes fallecidos fueron identificados como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydi Mariela Licona Cáceres y José Henry Pérez Zaldívar.

 Foto: Cortesía
6 de 12

Además de las víctimas mortales, el accidente dejó varios heridos que fueron trasladados al hospital de Gracias. Algunos de los agentes regresaban de su descanso semanal, mientras otros acudían a cubrir funciones.

Foto: Cortesía
7 de 12

Foto en vida de una de las víctimas. Yuri Benítez Mejía era una agente que formaba parte del equipo asignado a postas policiales del occidente del país.

 Foto: Cortesía
8 de 12

Leidy Cáceres era la otra agente que viajaba junto a sus compañeros cuando se produjo la colisión que terminó con cuatro vidas dedicadas al servicio.

 Foto: Cortesía
9 de 12

Foto en vida de José Henry Pérez Saldívar, otra de las víctimas mortales.

 Foto: Cortesía
10 de 12

Isaías Gutiérrez Fúnez también figura entre los nombres que hoy enlutan a la Policía Nacional. Tres de los policías fallecidos eran originarios de Lempira, mientras uno procedía de Comayagua.

 Foto: Cortesía
11 de 12

Las autoridades confirmaron que la unidad de transporte interurbano estuvo involucrada directamente en el hecho.

 Foto: Cortesía
12 de 12

La Policía Nacional señaló que las causas del accidente aún están bajo investigación y será la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte la que determine responsabilidades.

Foto: Cortesía
