Estos son los rostros de los cuatro agentes fallecidos en fatal colisión en Gracias, Lempira

Un trágico accidente vial ocurrido la tarde de este miércoles en la comunidad de Río Grande, en el tramo entre Gracias, Lempira, y Santa Rosa de Copán, dejó como saldo la muerte de cuatro agentes de la Policía Nacional. Estos son los rostros de los cuatro uniformados fallecidos.
El impacto involucró una patrulla policial y un bus de transporte interurbano, confirmaron las autoridades. Las muertes provocaron dolor y consternación. Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, con un promedio de al menos seis fallecidos por día, según cifras oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional, los uniformados estaban asignados a las postas de San Rafael y La Unión, en Lempira.
El accidente ocurrió mientras los agentes se desplazaban hacia la base policial de Gracias. Según versiones preliminares, la tragedia habría sido provocada por el exceso de velocidad del autobús.
Los agentes fallecidos fueron identificados como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydi Mariela Licona Cáceres y José Henry Pérez Zaldívar.
Además de las víctimas mortales, el accidente dejó varios heridos que fueron trasladados al hospital de Gracias. Algunos de los agentes regresaban de su descanso semanal, mientras otros acudían a cubrir funciones.
Foto en vida de una de las víctimas. Yuri Benítez Mejía era una agente que formaba parte del equipo asignado a postas policiales del occidente del país.
Leidy Cáceres era la otra agente que viajaba junto a sus compañeros cuando se produjo la colisión que terminó con cuatro vidas dedicadas al servicio.
Foto en vida de José Henry Pérez Saldívar, otra de las víctimas mortales.
Isaías Gutiérrez Fúnez también figura entre los nombres que hoy enlutan a la Policía Nacional. Tres de los policías fallecidos eran originarios de Lempira, mientras uno procedía de Comayagua.
Las autoridades confirmaron que la unidad de transporte interurbano estuvo involucrada directamente en el hecho.
La Policía Nacional señaló que las causas del accidente aún están bajo investigación y será la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte la que determine responsabilidades.