Yosary Yasmin Valle queda en libertad tras sobreseimiento provisional

Tegucigalpa, Honduras

Juez dicta este jueves sobreseimiento provisional a favor de Yosary Yasmin Valle Aguilar, de 33 años, quien había sido capturada en una operación coordinada entre Honduras y Guatemala por su presunta participación en tres asesinatos en 2016.

La resolución fue emitida durante la audiencia luego de que el perito clave del caso no se presentara ante el tribunal. El especialista había sido citado para ratificar su dictamen y reproducir varios audios que, según la acusación, constituían elementos fundamentales para sustentar una presunta participación de la encausada en los hechos.

Aunque el tribunal esperó su comparecencia durante la diligencia, no se informó el motivo de su inasistencia, lo que impidió evacuar una de las pruebas consideradas relevantes dentro del proceso.

Ante esta situación, el juez resolvió dictar un sobreseimiento provisional, una medida que no implica el cierre definitivo del caso, sino la suspensión temporal del proceso penal por falta de elementos suficientes para continuar en esta etapa.

Esto significa que el Ministerio Público mantiene abierta la posibilidad de reactivar la causa. La Fiscalía dispone de un plazo de hasta cinco años para incorporar nuevos elementos probatorios o fortalecer los ya contenidos en el expediente y solicitar una audiencia de prosecución para reanudar el proceso judicial.

Asimismo, el ente acusador cuenta con tres días para interponer un recurso de apelación si no está de acuerdo con la resolución emitida por el juzgado.

Con esta decisión, Aguilar Valle recuperará su libertad una vez que las autoridades judiciales remitan los oficios correspondientes al centro penitenciario, donde se hará efectiva su excarcelación.

Yasmin Valle, hija de Miguel Arnulfo Valle —uno de los líderes de la estructura criminal “Los Valle”, condenado en Estados Unidos—, fue detenida la semana anterior con apoyo de Interpol en la frontera de Corinto.

De acuerdo con las investigaciones, la detenida residía en Guatemala para evadir la justicia, aunque es originaria de Copán, zona históricamente vinculada a la estructura criminal de Los Valle, señalada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una de las redes de narcotráfico más activas de Centroamérica.