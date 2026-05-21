Primera hipótesis de la masacre en Colón apunta a disputa entre grupos armados

Colón Honduras

La principal hipótesis de la masacre en Trujillo, Colón, apunta a un enfrentamiento entre dos grupos armados que mantienen tomadas por la fuerza varias fincas de la zona, informó este miércoles la Policía Nacional.

El jefe policial de Trujillo, Carlos Rojas, detalló que el hecho violento dejó al menos 11 personas muertas durante la madrugada y estaría relacionado con disputas entre ocupantes de las propiedades conocidas como finca Rigores y finca Panamá.

“Fue una pelea entre dos grupos de ciudadanos que tienen tomada por la fuerza estas fincas, una conocida como finca Rigores y la otra como Panamá”, declaró Rojas.

El oficial agregó que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan el levantamiento de indicios para esclarecer el crimen. “La DPI está levantando los indicios necesarios para tener una idea clara de qué es lo que ha sucedido, pero en concreto la hipótesis fuerte es una pelea entre estos dos grupos armados”, expresó.

La masacre se registró dentro de una plantación de palma africana ubicada en el sector de la margen izquierda, en Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

El Gobierno de Honduras ordenó la “intervención directa” de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras, con el despliegue inmediato de efectivos en el sector de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, tras la masacre que dejó al menos 11 muertos.