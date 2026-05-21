Ministro de Seguridad se pronuncia sobre múltiple crimen en Colón

Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, se pronunció sobre el asesinato de al menos 11 personas registrado en la madrugada de este jueves en una plantación de palma africana en el sector Rigores, Trujillo, Colón, región oriental de Honduras.
El titular de Seguridad mencionó que el hecho violento es visto preliminarmente como una acción ejecutada por estructuras criminales y no por pobladores de la zona.
"Esto parece una ejecución de personas con mandar un mensaje para causar terror, esta estructura criminal podría inscribirse también como una organización terrorista", señaló el funcionario.
"No tenemos elementos confirmados de la forma de muerte y de la existencia de los cadáveres. Cuando las autoridades llegaron, no se encontraron cadáveres en la zona", agregó.
Además, el secretario de Seguridad dijo que: "hasta no tener un reporte oficial del levantamiento de los cadáveres, no podemos afirmar que se trate de 17 víctimas".
Añadió que este hecho no va a quedará en la impunidad. "Cuando se comete un hecho de esta naturaleza toda la fuerza del Estado se focalizará y vamos a encontrarlos", subrayó Velásquez.
Al menos 11 personas muertas en finca de palma africana
Preliminarmente se habla de al menos 11 personas asesinadas en horas de la madrugada dentro de una plantación de palma africana ubicada en el sector de la margen izquierda, aldea de Rigores, Trujillo, Colón.
Videos e imágenes publicados por medios locales muestran la dantesca escena con los cuerpos ensangrentados de las personas asesinadas en la zona.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hacia la escena del múltiple crimen para acordonarla e iniciar con las primeras investigaciones.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre la cantidad exacta de víctimas, por lo que se mantiene hermetismo en torno al caso.
Entre las personas ultimadas, habrían tres hermanas de nombres Mirian, Mirza y Lina Rodríguez; el resto de víctimas no han sido identificadas.
Ante la tardía llegada de las autoridades, familiares levantaron varios de los cadáveres y se los llevaron a sus casas, debido a la tardía llegada de las autoridades.
Rolando Ponce Canales, director de investigación criminal, señaló que las autoridades analizan distintas hipótesis relacionadas con el crimen, entre ellas posibles conflictos agrarios, disputas interpersonales o problemas derivados de herencias y control territorial. “Hay que ver cuál es la génesis del problema”, puntualizó.