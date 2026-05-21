Ministro de Seguridad se pronuncia sobre múltiple crimen en Colón

COLÓN, HONDUAS

Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, se pronunció sobre el asesinato de al menos 11 personas registrado en la madrugada de este jueves en una plantación de palma africana en el sector Rigores, Trujillo, Colón, región oriental de Honduras. El titular de Seguridad mencionó que el hecho violento es visto preliminarmente como una acción ejecutada por estructuras criminales y no por pobladores de la zona.

"Esto parece una ejecución de personas con mandar un mensaje para causar terror, esta estructura criminal podría inscribirse también como una organización terrorista", señaló el funcionario. "No tenemos elementos confirmados de la forma de muerte y de la existencia de los cadáveres. Cuando las autoridades llegaron, no se encontraron cadáveres en la zona", agregó. Además, el secretario de Seguridad dijo que: "hasta no tener un reporte oficial del levantamiento de los cadáveres, no podemos afirmar que se trate de 17 víctimas". Añadió que este hecho no va a quedará en la impunidad. "Cuando se comete un hecho de esta naturaleza toda la fuerza del Estado se focalizará y vamos a encontrarlos", subrayó Velásquez.

Al menos 11 personas muertas en finca de palma africana