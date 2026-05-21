Un policía muerto y una agente herida durante enfrentamiento en Chamelecón

SAN PEDRO SULA

Durante el hecho violento perdió la vida el agente policial Bryan Fernando Parada Figueroa, mientras que la agente Tiffany Johanny Brevé Licona resultó gravemente herida.

Un policía muerto y una agente herida fue el resultado de un enfrentamiento armado registrado la noche del miércoles entre autoridades de seguridad y supuestos miembros de estructuras criminales en la colonia Ebenezer, del sector Chamelecón de San Pedro Sula.

La uniformada fue intervenida quirúrgicamente durante la madrugada y actualmente permanece en proceso de recuperación bajo atención médica especializada.

El comisionado Eduardo Lanza Lozano detalló que los policías fueron atacados “por la espalda y los costados”, calificando el atentado como un ataque “cobarde” contra los miembros de la institución policial.

Asimismo, aseguró que las investigaciones avanzan para identificar y capturar a todos los responsables del crimen.

Como parte de las acciones, la Policía Nacional ha desplegado drones y tecnología avanzada para monitorear movimientos sospechosos y reforzar la vigilancia en el sector Chamelecón.

Las autoridades reiteraron que este hecho no quedará en la impunidad y prometieron mantener los operativos hasta capturar a todos los implicados.