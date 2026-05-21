Congreso de Honduras prepara reformas para frenar violencia en Colón

Colón, Honduras.

La Comisión de Seguridad del Congreso Nacional anunció este jueves la preparación urgente de un paquete de reformas y nuevas normativas jurídicas orientadas a frenar la ola de violencia que azota el departamento de Colón, agudizada tras la reciente masacre de al menos 10 personas en una finca de palma africana en Rigores, Trujillo.

Las autoridades legislativas argumentan que el conflicto agrario en la zona del litoral atlántico ha dejado de ser un simple pleito de tierras entre campesinos, transformándose en un escenario de operaciones controlado por estructuras criminales de alta complejidad.​

El Congreso Nacional enfoca sus valoraciones en la posibilidad de clasificar legalmente a estas bandas armadas bajo la tipificación de organizaciones terroristas, utilizando como sustento el nivel de letalidad y el impacto psicológico que provocan en las comunidades vulnerables, esto bajo las nuevas reformas aprobadas al Código Penal y Procesal Penal.

Desde la perspectiva de la comisión dictaminadora, los ataques perpetrados en las fincas agrícolas demuestran una planificación minuciosa y la intención deliberada de infundir terror y enviar mensajes de control territorial, lo que encaja en los supuestos de criminalidad organizada que atenta contra la seguridad nacional.