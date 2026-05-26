Venta del avión presidencial espera factura original para ir a subasta: Asfura

Tegucigalpa, Honduras

El proceso para vender el avión presidencial continúa en marcha, pero aún no ha llegado a la etapa de subasta pública debido a que el Gobierno espera completar el expediente administrativo de la aeronave, confirmó este lunes el presidente Nasry Asfura. Durante su comparecencia ante medios de comunicación, el mandatario explicó que el aparato ya fue sometido a evaluaciones técnicas y avalúos por parte de especialistas, pero falta un requisito clave: la factura original del avión. “El mismo ya fue evaluado por técnicos especializados. No hemos sacado el anuncio de subasta todavía porque estamos esperando la factura original del avión”, manifestó Asfura.

De acuerdo con el gobernante, la Dirección de Bienes Nacionales debe cumplir con todos los procedimientos legales antes de lanzar oficialmente el aviso de subasta. El mandatario aseguró que la venta no se hará de forma improvisada, sino bajo un proceso ordenado y transparente. “Es un proceso que Bienes Nacionales tiene que cumplir para poder entrar a la subasta. Esperemos que tal vez en un mes o dos meses ustedes van a ver el anuncio”, indicó. Asfura sostuvo que el avión presidencial representa un bien innecesario para el país y reiteró que los recursos obtenidos por su venta serán destinados a áreas prioritarias como salud y educación. “El país no necesita ese avión. Ese dinero necesitamos invertirlo en educación y salud”, afirmó el presidente.

El mandatario también recordó que decidió no utilizar el tema como promesa durante la campaña electoral y que comenzó a impulsar formalmente la venta una vez asumido el Gobierno. “No lo hice en campaña, no lo anuncié hasta después de ser gobierno. El presidente Zambrano, la junta directiva y todos los diputados me aprobaron la venta del avión, pero tengo que hacerlo ordenadamente”, expresó. La venta del avión presidencial fue respaldada por el Congreso Nacional, luego de que la iniciativa fuera presentada a petición del presidente Asfura. Según los antecedentes del proceso, la propuesta fue introducida por el diputado nacionalista Eder Mejía y posteriormente aprobada por unanimidad en el Legislativo.