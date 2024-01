Honduras anuncia subasta de avión presidencial en un mes

El Poder Ejecutivo anunció este lunes que a finales de febrero o inicios de marzo pondrán en subasta el avión presidencial Legacy 600, adquirido en el gobierno de Juan Orlando Hernández a un valor de 14,795,000 dólares.

La Dirección de Bienes Nacionales precisó que han estado recolectando documentación sobre la adquisición de la aeronave, en virtud que muy poca información fue entregada con el cambio de gobierno.

“Hemos encontrado algunas particularidades sobre la valoración y creemos que hubo una sobrevaloración en la compra”, inició diciendo Luis Sosa, director de Bienes Nacionales.

Sobre la gestión, puntualizó que “la ordenanza es subastar de forma pública el avión y en estos momentos estamos en el proceso de identificación de la documentación porque se supone que se compró con recursos de la Tasa de Seguridad, donde el señor Francisco Cozenza era el director”.

Sosa estableció que “no dejaron claro cómo adquirieron el avión y estamos recopilando facturas, se habló que Taiwán fue parte y al final no es así ya que nos han dicho que en Brasil se generó la transacción y hay elementos de remodelación interna del avión con una inversión elevada”.

En relación al valor, Sosa acotó que el costo del mismo no fue superior a los 14 millones de dólares, por lo que han percibido una sobrevaloración.

“Estaremos haciendo las observaciones correspondientes y en su momento se habló que la adquisición fue de 14 millones de dólares, pero ese avión en la actualidad tendría un valor de 8 millones de dólares”.

Al consultarle sobre el precio de inicio en la subasta, comentó que “todavía no sabemos la cuantía porque tenemos que hacer el análisis financiero y poder determinar un monto, además de investigar a nivel internacional. Esperamos que en un mes pudiésemos recabar toda la información y las bases de subasta para publicar”.

Recalcó que encontraron muy poca información, por lo que han tardado dos años en iniciar el proceso de subasta.

“Estamos pidiendo al proveedor de dicho bien que nos pueda detallar toda la información ya que no hemos encontrado tal información. El señor Francisco Cozenza no entregó ningún informe y se mantuvo en secretividad lo relacionado al avión, así como el registro de casi cuatro mil vehículos de los cuales no tenemos registro”.

Finalmente, aseguró que “el avión ha estado estacionado y unas dos veces se ha movido a Guatemala o Estados Unidos para movilizar personas”.

El 6 de octubre de 2014, los administradores de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional acordaron la compra millonaria bajo la modalidad de contratación directa y bajo la clasificación de información secreta.