Nasry Asfura ratifica su compromiso "inquebrantable" con la libertad de prensa

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, ratificó este lunes el compromiso de su Gobierno con la libertad de prensa y definió el ejercicio periodístico ético como una "pieza fundamental" para la construcción de la democracia y la paz en el país centroamericano.

"Desde este Gobierno ratificamos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la libertad de prensa, con la tolerancia para poder oír y entender", subrayó Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero.

El mandatario, acompañado de algunos de sus más cercanos colaboradores y el presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, entre otros invitados, asistió a la entrega del premio nacional Álvaro Contreras, del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que este año recayó en la periodista Lucía Alvarado.

"La construcción de nuestra democracia y la paz, según como ustedes comuniquen, así logramos paz y empatía entre todos nosotros los hondureños. Por ende, ustedes son una pieza fundamental para que Honduras pueda salir adelante también, con un periodismo evaluado, un personal que diga siempre la verdad de todo, con eso vamos a lograr una Honduras más creíble, más fuerte", enfatizó.

El jefe de Estado indicó que la fortaleza de la nación radica en la apertura al debate y el respeto a la pluralidad de opiniones, al tiempo que garantizó que la profesión se ejercerá sin coacciones ni riesgos.

"Reconocemos que el país es más fuerte cuando el debate es abierto, cuando la crítica es respetuosa y cuando se basa en la verdad", señaló Asfura, quien se comprometió a ser uno de "los principales defensores" de la libertad de expresión en Honduras.