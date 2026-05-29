Motagua sorprende y oficializa su segundo fichaje: ¡De Italia a Liga Nacional!

Tegucigalpa, Honduras.

OFICIAL. El Motagua sigue reforzando su plantel con miras a los próximos torneos y este viernes 29 de mayo sorprendió al anunciar el fichaje del defensor ítalo-hondureño Valerio Marinacci, futbolista con formación en el fútbol italiano y pasado en las categorías menores de la Lazio. Marinacci llega al “Ciclón Azul” con un perfil poco común en el balompié hondureño. El zaguero se desarrolló en una de las academias más reconocidas del calcio italiano, donde compartió procesos de alto nivel competitivo y logró destacar en selecciones juveniles dentro de Europa. "Es un zaguero zurdo que puede jugar de central y de lateral, destaca por sus buenas condiciones técnicas y su juego aéreo. Tiene 23 años y se suma al azul profundo buscando ser una pieza fundamental en el equipo de Javier López", dice el comunicado del campeón de Honduras.

El nuevo jugador motagüense también estuvo en el radar de la Selección de Honduras en categorías Sub-20, gracias a sus raíces catrachas y a su proyección internacional. Nunca fue convocado debido a problemas de documentación y fue seleccionado italiano en Sub-16. Su nombre generó expectativa en distintos procesos juveniles por tratarse de un futbolista con roce europeo, disciplina táctica y una formación futbolística distinta. Con esta incorporación, Motagua suma experiencia internacional y juventud a su plantilla, apostando por un jugador que busca consolidar su carrera profesional en el país de sus raíces.