¿Qué pasó con Valerio Marinacci? El ítalo-hondureño sueña con la selección de Honduras

El chico de 21 años de edad, nació en Roma, Italia, pero a través de sus venas recorre sangre hondureña en herencia genética de una de las personas que cataloga importante en su vida: su abuela materna que lleva por nombre Cristiana.

¿Pero qué ha pasado con el italo-hondureño?, En la actualidad el joven se encuentre como agente libre y es cotizado por varios clubes de Italia e inclusive ha estado cerca de unirse a la Liga Nacional de Honduras.

“Estamos valorando opciones y gracias a Dios hemos recibido varias propuestas. Valerio estuvo a punto de firmar con un equipo de Italia, pero al final no se llegó a un acuerdo ya que no pudimos ponernos de acuerdo en algunas cosas y por eso no se concretó el traspaso”, reveló Maynor Singuenza, quien funge como el representante del lateral zurdo.

Y añadió: “Se estuvo hablando en algún momento en Albania un equipo muy bueno allí que iba a jugar competición europea pero no se pudo llegar a un acuerdo”.