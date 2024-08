Troglio habla de la derrota del Motagua, revela bajas ante CAI y nuevo fichaje

“Pienso que, por ejemplo, no ha subido el nivel (de ellos) porque tampoco el partido de ayer que gana Diriangén es que le ha pasado por arriba al Motagua porque con 10 hombres podía haber terminado 1-1 y fue una pelota parada, además jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres, nosotros perdimos 1-0 ante Real Estelí, pero después no salieron campeones del fútbol local y nosotros hace poco salimos campeones de la Concacaf.

“Con respecto al partido pasado (ante CAI) creo que hicimos los méritos para ganar el partido, dominamos el juego, erramos goles y el arquero fue figura, pero lógico que cuando no ganas y empatas podemos buscar mil excusas, estábamos en condiciones de ganar el partido y no lo hicimos. Ahora llegamos en una condición mejor con una preparación muy larga y como queríamos y no hay excusa para hacer un buen partido”.

Su alineación ante el CAI:

“El 11 titular ya lo tengo, todavía no se los he dado a los jugadores, pero no va a cambiar mucho casi es algo de lo que salió en Comayagua. A partir de este partido sí vamos a hacer cambios porque viene el juego ante Marathón y después el viaje a Belice luego Victoria, habrá algún cambio sí, pero no muchos”.

Dos lesionados más:

“Aparte de André Orellana que es una baja confirmada, para mañana por cuidado teniendo en cuenta el partido ante Marathón, no estarán Kevin López y Josman Figueroa, pero sí estarán el domingo”.

El caso de Jorge Benguché:

“Estamos esperando que llegue el finiquito de parte del club suizo, nada más estamos esperando eso y ya estaría habilitado para jugar, esperemos que llegue para el día domingo, pero Jorge está en condiciones físicas y futbolísticas para jugar”.