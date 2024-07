Bengtson “amenaza” a clubes de la Copa Centroamericana y habla de su futuro

“Sufí un golpe el torneo pasado, creo que fue en la semifinal ante Motagua. Terminó el campeonato y tuve terapias por 12 días, eso me ayudó mucho y me he ido recuperando de la mejor manera, ahora estoy bien y ya pensando en este juego que será complicado.”

”Será un partido muy bueno y lindo. Estamos en nuestra casa y tenemos que sacar los tres puntos, la temporada pasada contra ellos fue muy difícil y no se pudo ganar, pero ahora es diferente porque empezamos la Liga de la mejor manera y no podemos desaprovechar como la campaña anterior esta Copa ya que dejamos ir muchos puntos y en nuestra casa hay que ser fuertes y hay que comenzar sacando los tres puntos..”

“Olimpia siempre que estar, la temporada pasada el quedarnos afuera nos dolió mucho y eso no puede pasar en Olimpia. Ahora tenemos una nueva oportunidad que no la vamos a desaprovechar, hemos trabajado para pelear por la Copa.”

¿Sería ideal salir del Olimpia con un título internacional?¿Ya piensa en su retiro?

“Se irá dando todo. Pero lo importante es que me siento muy bien y tengo muchas ganas de seguir cosechando muchas cosas importantes en Olimpia, todavía conseguir más triunfos. Cuno no me sienta bien me haré a un costado, pero me siento con mucha hambre de fútbol y de seguir trabajando.”

La competencia en el ataque del Olimpia, ¿ se ha preocupado?

“Nada de preocupación, la competencia sana es buena para el equipo y es muy importante. Colombini es un buen delantero y Benguché viene a su casa, es un excelente jugador y lo ha demostrado. Eso es bueno para Olimpia y que vengan a aportar es importante.

Deseo de salir campeones de la Copa Centroamericana

“Como dijo el profesor, “Necesitamos una copa más.” Pero será muy difícil y vamos a trabajar para eso, conseguir una más y poder ir a la Concachampions.”