Irán acusa a Estados Unidos e Israel ante la ONU de intento de erradicación contra civiles

Ginebra, Suiza

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, acusó a Estados Unidos e Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener la "intención clara de cometer genocidio" con sus ataques a infraestructuras civiles. Araqchi cito en concreto el dirigido contra la escuela de Minab, que calificó como crimen de guerra y de lesa humanidad.

"Han atacado hospitales, ambulancias, personal sanitario y de la Cruz Roja, refinerías, zonas residenciales... describirlos como crímenes de lesa humanidad es poco, la gravedad de las atrocidades de los agresores va acompañada de una retórica que deja pocas dudas sobre su intención clara de cometer genocidio", señaló.

Irán denuncia ataques deliberados contra civiles

El ataque en Minab, perpetrado el 28 de febrero, primer día de la guerra, y que según las primeras investigaciones fue obra de fuerzas estadounidenses, fue "deliberado", agregó el jefe de la diplomacia iraní, quien intervino en el Consejo mediante mensaje de vídeo.