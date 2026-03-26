El Pentágono evalúa estrategias militares para un “golpe final” contra Irán

Washington, Estados Unidos

El Pentágono de Estados Unidos está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un "golpe final" en la guerra de Irán que además de una campaña de bombardeos masivos podrían incluir la participación de fuerzas terrestres. El Departamento de Guerra baraja cuatro operaciones militares diferentes entre las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede elegir, según publica este jueves el medio digital Axios después de consultar a dos funcionarios y dos fuentes que conocen los planes. Las opciones serían invadir o bloquear la isla de Jarg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán; la invasión de Larak, una isla que ayuda a Irán a controlar el estrecho de Ormuz; la toma de la isla de Abu Musa y dos islas más pequeñas, también estratégicas por su localización cerca de la entrada occidental del estrecho y, por último, bloquear o incautar directamente los buques que exportan petróleo iraní en el lado oriental de Ormuz.

Las operaciones militares se preparan a pocas horas de que termine el plazo de cinco días que este lunes dio Trump a Irán para suspender los ataques de Estados Unidos contra sus centrales eléctricas e infraestructuras energéticas.

Antes de eso, había amenazado con destruir esas instalaciones si Irán no reabría completamente el estrecho de Ormuz. La posibilidad de escalada militar se produce en paralelo a las conversaciones que intentan poner fin a la guerra. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos, tal y como había adelantado The New York Times, para poner fin al conflicto que "está siendo deliberada" por Teherán.