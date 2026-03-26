Republicanos muestran preocupación por los planes de Trump en la guerra de Irán

TEGUCIGALPA

Distintos legisladores republicanos han acudido esta semana a reuniones informativas clasificadas con funcionarios del Pentágono en el Capitolio y han lamentado no haber recibido detalles cruciales sobre los pasos a seguir.

Varios representantes republicanos en el Congreso de Estados Unidos han mostrado su preocupación estos días por la gestión de la guerra de Irán por parte de la Casa Blanca, dado que preguntas que han planteado sobre los objetivos y costes de la intervención, incluyendo si habrá participación de tropas terrestres, no han recibido respuesta alguna.

El republicano Mike Rogers de Alabama, presidente del Comité de Servicios Armados, aseguró que los altos funcionarios no habían proporcionado detalles básicos sobre el alcance y la dirección de la campaña militar.

"Queremos saber más sobre lo que está pasando", dijo el Sr. Rogers, irritado, a los periodistas. "Simplemente no estamos obteniendo suficientes respuestas".

En la misma línea sobre la falta de información, se manifestaron los senadores republicanos Mitch McConnell de Kentucky, Jerry Moran de Kansas y Lisa Murkowski de Alaska.

Funcionarios del Pentágono se negaron a detallar cuándo o cómo podrían utilizarse las fuerzas terrestres estadounidenses en Irán, según fuentes de The New York Times.

La representante republicana Nancy Mace aseguró que "enviar tropas estadounidenses a una situación de peligro no es una decisión que tomemos a la ligera. En este momento no estamos convencidos de que sea necesario y no la apoyaremos".

"No sacrificaremos vidas estadounidenses por las mismas políticas exteriores fallidas", afirmó.

La prolongación del conflicto de Irán, que empezó el pasado 28 de febrero, los riesgos de ampliar la operación militar a una intervención terrestre y el aumento del precio de la gasolina y sus efectos el bolsillo de los estadounidenses son las principales razones por las que miembros del Partido Republicano han comenzado a mostrarse alarmados.

Pese a estas dudas que han surgido en las filas republicanas, las grietas no han acabado con la disciplina de partido en torno a la postura oficial de defender la intervención de Trump por la inminencia de un ataque de Irán a Estados Unidos.

La falta de transparencia sobre los planes militares en Oriente Medio, incluyendo la posibilidad de que se desplieguen tropas terrestres, han aumentado también las críticas demócratas.

El representante demócrata Seth Moulton afirmó sentirse "desilusionado" tras la reunión en el Capitolio con responsables del Pentágono.

"No tengo la más mínima confianza en que tengan un plan, una estrategia, ni siquiera objetivos muy claros sobre lo que pretenden hacer a continuación", declaró el político, veterano del Cuerpo de Marines.