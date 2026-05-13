Inicia campaña nacional de vacunación para más de 2.5 millones de personas

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Nasry Asfura lanzó este miércoles la campaña nacional de vacunación, con la que pretende aplicar inmunizantes a más de 2.5 millones de hondureños. La jornada de vacunación, que se desarrollará a nivel nacional, inició este 13 de mayo y se extenderá hasta el próximo 29 de mayo. El objetivo de la campaña es prevenir enfermedades desde la niñez mediante la aplicación de inmunizantes.

El presidente Nasry Asfura estuvo acompañado por la primera dama, Lizette Del Cid; la designada presidencial, María Antonieta Mejía; y miembros del gabinete de Gobierno. Odalis García, representante de la Secretaría de Salud, manifestó que todo el personal de la institución se ha involucrado en la jornada nacional, en la que se protegerá a las familias hondureñas con la aplicación de 24 vacunas, ya que la campaña no solo abarcará a menores de edad. “Nos hemos propuesto vacunar a adolescentes en todo el país, a embarazadas, adultos mayores y personas que trabajan en labores avícolas”, destacó García.

“La vacuna que se aplica en Honduras es segura y gratuita, y se adquiere a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud”, detalló la funcionaria. Las autoridades informaron que habrá puestos de vacunación móviles y fijos para llegar a diferentes sectores del país. La campaña de vacunación es financiada con fondos del Tesoro Nacional y con apoyo de organismos internacionales. Durante la inauguración de la jornada, el presidente Asfura expresó: “Las vacunas salvan vidas. Cumplamos con ese deber; vamos a estar bien”. “Estamos viviendo un cambio para el bienestar de los hondureños, que es la salud. Vamos avanzando con una meta clara y con hechos vamos a demostrar los cambios; la historia lo dirá”, añadió el mandatario. “La gente quiere respuestas y aquí me van a tener para responderles. Que Dios bendiga a Honduras”, concluyó Asfura. Ana Solís, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que Honduras fue escogida este año como referente en Centroamérica en materia de vacunación. “El mensaje del presidente de la República, Nasry Asfura, fue escuchado en las Américas y, en este momento crucial en el que enfrentamos brotes de sarampión, Honduras ocupa un lugar estratégico en la región”, manifestó Solís.