Congreso Nacional sostiene reunión con delegación de Estados Unidos

Las autoridades del Congreso Nacional sostuvieron la mañana de este miércoles una reunión con miembros de la delegación de la sección política de la embajada de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.
En el encuentro participaron el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma; el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera; y el diputado Mario Pérez.
La reunión se desarrolló en el marco de los acercamientos diplomáticos y políticos entre Honduras y Estados Unidos, orientados a mantener canales de diálogo y cooperación institucional.
Aunque no se detallaron los temas específicos abordados durante el encuentro, las autoridades señalaron que la reunión estuvo enfocada en fortalecer las relaciones entre ambas naciones.
En los últimos años, Estados Unidos ha mantenido vínculos de cooperación con Honduras en áreas relacionadas con gobernabilidad, fortalecimiento institucional, seguridad y procesos democráticos.
Por su parte, el Congreso Nacional ha sostenido reuniones con distintos representantes diplomáticos y organismos internacionales para abordar temas de interés común.
🇭🇳🤝🏻🇺🇸| Esta mañana, el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, en compañía del secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera; y el diputado Mario Pérez, sostuvieron una reunión con miembros de la... pic.twitter.com/9xeqrNyShf— Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) May 13, 2026
Sin embargo, las autoridades legislativas reiteraron la importancia de mantener relaciones de cooperación y comunicación con la comunidad internacional.
El encuentro se realizó en un ambiente de cordialidad y diálogo entre los representantes del Congreso Nacional y la delegación diplomática estadounidense.