Congreso Nacional sostiene reunión con delegación de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades del Congreso Nacional sostuvieron la mañana de este miércoles una reunión con miembros de la delegación de la sección política de la embajada de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

En el encuentro participaron el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma; el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera; y el diputado Mario Pérez.

La reunión se desarrolló en el marco de los acercamientos diplomáticos y políticos entre Honduras y Estados Unidos, orientados a mantener canales de diálogo y cooperación institucional.