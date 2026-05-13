Denuncian escasez de medicamentos oncológicos en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

La escasez de medicamentos oncológicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mantiene en incertidumbre a cientos de pacientes con cáncer a nivel nacional, quienes temen retrasar sus tratamientos y estar más propensos a sufrir complicaciones. Así lo dio a conocer la Asociación de Pacientes con Cáncer Fe y Esperanza, que hace unos días hizo un llamado urgente a las autoridades de salud para exigir una solución inmediata al desabastecimiento que persiste desde hace varias semanas. Sandra Aquino, presidenta de la organización y sobreviviente de cáncer, dijo a Diario LA PRENSA que la falta de fármacos compromete la continuidad de las terapias y pone en riesgo la vida de cientos de personas que están luchando contra esta enfermedad. Según explicó, la problemática está afectando tanto al hospital regional del norte como al de especialidades en Tegucigalpa, los dos centros donde el IHSS brinda servicios oncológicos. “Cada medicamento que no está disponible afecta considerablemente al paciente. En oncología el tiempo es vital, si una quimioterapia no se aplica cuando corresponde, las células cancerígenas continúan multiplicándose y la enfermedad puede avanzar”, expresó.

La asociación denunció que algunos medicamentos llevan meses sin estar disponibles. Hasta la semana pasada, las farmacias del IHSS registraban el desabastecimiento de al menos 15 fármacos usados en oncología. Aunque cuatro de ellos ingresaron en los últimos días, aún hay 11 medicamentos esenciales pendientes. Entre ellos se encuentran el Paclitaxel + albúmina, Carboplatino, Pembrolizumab, Cetuximab, Calcio más VIT D, Daflon y Levatinib, utilizados en tratamientos contra cáncer de mama, pulmón, próstata, riñón, tiroides y leucemias, entre otros. También reportan faltantes de medicamentos para el manejo del dolor, como Oxicodona, Tramadol y parches de buprenorfina, entre otros. Aquino explicó que la suspensión o retraso de estos medicamentos no solo compromete la efectividad de las terapias, sino que incrementa el riesgo de complicaciones y los obliga a realizar nuevos estudios médicos para determinar si el cáncer avanzó o hizo metástasis. “Eso significa más gastos para la institución y más sufrimiento para el paciente. El IHSS está sin tomógrafo, en el privado ese examen cuesta más de L5,000 y muchos no tienen como costearlo”, señaló. A su vez, indicó que algunos medicamentos para tratar el cáncer de mama superan los L100,000 el frasco y deben aplicárselo cada 21 días. "Nadie tiene la capacidad económica para sostener esos costos”, lamentó la representante de Fe y Esperanza, organización que agrupa a 635 pacientes del IHSS, el Hospital Escuela y el hospital San Felipe.