Intensifican vacunación en colonias de San Pedro Sula

Con brigadas móviles desplegadas en barrios y colonias, la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula busca aumentar la inmunización y reducir el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles por vacuna en la ciudad.
Así lo dio a conocer la doctora Lesbia Villatoro, jefa de la región sanitaria, quien indicó que desde el lunes el personal comenzó a recorrer la ciudad, no solo para aplicar vacunas, sino también para fortalecer la confianza y crear conciencia en la población.
Villatoro compartió que este miércoles 13 de mayo los equipos de salud visitarán las colonias Ramos, Valle de Sula I, Morales 2, Suyapa, Lizandro Paz, Altos de Cofradía y La Acequia, donde equipos médicos estarán aplicando las dosis contempladas en el esquema nacional.
Además, se instalarán puntos de vacunación en el bordo Toledo, Los Naranjos, Santa Clara, Río Blanco, la iglesia de Armenta, la colonia El Paraíso, San José del Boquerón y Paraíso IV.
Entre las vacunas que aplicarán se encuentran las del esquema nacional para menores de cinco años, que protegen contra la tosferina, rubéola, poliomielitis y neumococo, padecimientos que representan un riesgo cuando los esquemas quedan incompletos.
La campaña también contempla la aplicación de vacunas contra el sarampión para niños y adultos, dosis contra la varicela, el tétano, el virus del papiloma humano (VPH), influenza y la Tdap destinada a mujeres embarazadas entre las 26 y 37 semanas de gestación, con el objetivo de proteger tanto a las madres como a los recién nacidos.
La jornada nacional de vacunación y desparasitación fue inaugurada el pasado lunes en San Pedro Sula, con la meta de inmunizar a 170,000 personas y alcanzar una cobertura del 95% este año. Mientras que a nivel nacional, la Secretaría de Salud proyecta vacunar a 1.2 millones de hondureños mediante brigadas comunitarias, centros de salud y puestos móviles.