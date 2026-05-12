Intensifican vacunación en colonias de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Con brigadas móviles desplegadas en barrios y colonias, la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula busca aumentar la inmunización y reducir el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles por vacuna en la ciudad.

Así lo dio a conocer la doctora Lesbia Villatoro, jefa de la región sanitaria, quien indicó que desde el lunes el personal comenzó a recorrer la ciudad, no solo para aplicar vacunas, sino también para fortalecer la confianza y crear conciencia en la población.

Villatoro compartió que este miércoles 13 de mayo los equipos de salud visitarán las colonias Ramos, Valle de Sula I, Morales 2, Suyapa, Lizandro Paz, Altos de Cofradía y La Acequia, donde equipos médicos estarán aplicando las dosis contempladas en el esquema nacional.

Además, se instalarán puntos de vacunación en el bordo Toledo, Los Naranjos, Santa Clara, Río Blanco, la iglesia de Armenta, la colonia El Paraíso, San José del Boquerón y Paraíso IV.