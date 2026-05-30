PSG vs Arsenal, EN VIVO hoy: ¡Final de Champions League!

Budapest, Hungría.

¡Llegó el día de la gran cita! El PSG y Arsenal vuelven a ver acción y lo hacen para intentar cerrar con broche de oro una temporada que pinta para una noche mágica, de esas que solo se pueden ver en una Champions League, y que más que en una final.

EN VIVO PSG vs Arsenal

PRIMER TIEMPO // PSG 0-0 Arsenal

MINUTO 4 -- Ambos equipos son cautelosos en el primer tramo del partido buscando armarse en ofensiva.

¡YA SE JUEGA LA GRAN FINAL! PSG y Arsenal ya se enfrentan por el título de la Champions League en el Puskas Arena en Budapest.

EL 11 TITULAR DEL PSG: Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

EL 11 TITULAR DEL ARSENAL: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard y Havertz.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Your Champions League final line-up.



COME ON YOU GUNNERS!! — Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026

¡YA TENEMOS ALINEACIONES!

¡Bienvenidos! Hoy se juega la gran final de la Champions League 2025-2026 entre el PSG vs Arsenal.

-- DATOS PREVIOS -- Los franceses, que sobre el papel parten con un ligero favoritismo, buscan convertirse en el primer equipo que repite cetro continental desde el triplete del Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2016 y 2018, lo que sin duda le colocaría como la referencia continental. Su victoria coronaría una forma de entender el fútbol, la que Luis Enrique ha impartido: la presión extrema, posesión del balón y verticalidad máxima, el fútbol total elevado a su máxima expresión.

Los londinenses aspirar a impedirlo, a hacer triunfar otra manera de buscar el éxito que reposa en un solidez defensiva que hacía tiempo que no se veía, cimiento de un ataque explosivo. El PSG, que estrenó el año pasado su palmarés europeo, aspira ahora a elevarlo y cuenta con todos los ingredientes para hacerlo. Solo han dejado escapar el pasado Mundial de Clubes, que perdieron en la final contra el Chelsea, pero en Europa, donde las cosas se ponen más serias, ningún rival ha conseguido sacar de sus convicciones al equipo parisino. Las estrellas individuales están en el PSG, mientras que el Arsenal confía en su grupo y en su solidez defensiva. Es el equipo que menos goles encaja, tiene a David Raya, el portero más en forma del mundo y a la pareja de centrales con la que sueña todo entrenador, Gabriel-Saliba.

Alineaciones posibles del PSG vs Arsenal

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres y Trossard. Árbitro: Daniel Siebert (ALE) Hora: 10:00 am (Honduras, México y Centroamérica), 6:00 pm (España) Lugar: Estadio Puskas Arena de Budapest.