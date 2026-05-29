Barcelona anuncia su primer fichaje: Gordon es presentado de manera oficial

El FC Barcelona ha hecho oficial este viernes la incorporación del internacional inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, en una operación que refuerza el proyecto deportivo de Hansi Flick de cara a la próxima temporada. El atacante firma por cinco campañas y se convierte en el primer refuerzo del nuevo ciclo azulgrana.
El traspaso se ha cerrado en una cifra cercana a los 70 millones de euros fijos más 10 millones en variables, aunque el club no ha confirmado públicamente el montante total de la operación. La llegada de Gordon responde a la intención del Barcelona de potenciar su ataque con un jugador joven, explosivo y con capacidad de adaptación en varias posiciones ofensivas.
La firma del contrato no estuvo exenta de retrasos. Según fuentes cercanas a la operación, el acto oficial estaba previsto para anunciarse en la mañana, pero finalmente se produjo en la tarde debido a trámites burocráticos pendientes entre las partes involucradas, lo que alargó la espera durante varias horas.
Gordon, de 23 años, llega tras consolidarse como una de las piezas más destacadas del Newcastle en la Premier League , donde ha mostrado velocidad, desborde y capacidad para generar peligro constante por banda izquierda.
Con esta incorporación, el Barcelona da el primer paso en la planificación de su plantilla para la temporada 2026-27, apostando por talento joven con proyección inmediata.