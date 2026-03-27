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Honduras afina detalles: cuarto entreno en España y recibe visita especial

La Selección de Honduras recibió este martes visita en España: así fue su cuarto entrenamiento antes del amistoso ante Perú.

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La Selección de Honduras realizó este viernes 27 de marzo un nuevo entrenamiento de cara al amistoso ante Perú

 Fotos OPSA: Mario Figueroa
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La Bicolor se está preparando en este nuevo proceso en el centro de entrenamiento en Segovia, España, donde también realiza sus prácticas el Atlético de Madrid.
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Bajo el mando de José Francisco Molina, la 'H' se sigue puliendo de cara al inicio de una nueva era luego de quedar fuera del Mundial 2026.
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Con la combinación de jóvenes y experimentados, la Selección de Honduras ya afina últimos detalles de cara al compromiso ante Perú.
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Jorge Álvarez en su llegada al centro de entrenamiento para el cuarto día de preparación previo al debut de José Francisco Molina.
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Leonardo Posadas, capitán del Hamburgo II en Alemania, fue uno de los últimos en integrarse a los trabajos tras la baja de Denil Maldonado.
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Los tacos que utilizaron los seleccionados catrachos en el cuarto día de entreno en tierras españolas.
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La Selección de Honduras solo tendrá un amistoso en esta ventana de la Fecha FIFA.
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Kervin Arriaga (Levante) y Leonardo Padilla (Inferiores del Inter Miami) durante el cuarto entreno de la Selección de Honduras.
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“Me gusta”, dijo el preparador físico de la Bicolor tras el rondo de los seleccionados.
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La Selección de Honduras ya cuenta con todos sus convocados y se encuentran concentrados en España desde el pasado lunes. Se enfrentarán el martes a Perú en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés, España.
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"La primera semana con el míster me ha parecido muy bien, hemos trabajado muchas cosas y tenemos que seguir mejorando", dijo Joseph Rosales en la previa del entreno.
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"No sé si han ido a los entrenos, se ha visto diferencia. Hemos empezado a hacer cosas que no hacíamos de inicio y ahora con el profe estamos haciendo de inicio todo con balón", agregaba sobre los trabajos de José Francisco Molina.
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La Selección de Honduras también recibió este viernes una visita especial. La familia Banegas Vallecillo, quien reside desde hace 10 años en España, visitaron el centro desde Ávila a Los Ángeles de San Rafael.
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Los catrachos vieron de cerca el entreno de la Selección de Honduras.
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Asimismo, aprovecharon a tomarse fotografías en las instalaciones del centro de entrenamiento.
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