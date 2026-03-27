Honduras afina detalles: cuarto entreno en España y recibe visita especial

La Selección de Honduras realizó este viernes 27 de marzo un nuevo entrenamiento de cara al amistoso ante Perú
La Bicolor se está preparando en este nuevo proceso en el centro de entrenamiento en Segovia, España, donde también realiza sus prácticas el Atlético de Madrid.
Bajo el mando de José Francisco Molina, la 'H' se sigue puliendo de cara al inicio de una nueva era luego de quedar fuera del Mundial 2026.
Con la combinación de jóvenes y experimentados, la Selección de Honduras ya afina últimos detalles de cara al compromiso ante Perú.
Jorge Álvarez en su llegada al centro de entrenamiento para el cuarto día de preparación previo al debut de José Francisco Molina.
Leonardo Posadas, capitán del Hamburgo II en Alemania, fue uno de los últimos en integrarse a los trabajos tras la baja de Denil Maldonado.
Los tacos que utilizaron los seleccionados catrachos en el cuarto día de entreno en tierras españolas.
La Selección de Honduras solo tendrá un amistoso en esta ventana de la Fecha FIFA.
Kervin Arriaga (Levante) y Leonardo Padilla (Inferiores del Inter Miami) durante el cuarto entreno de la Selección de Honduras.
“Me gusta”, dijo el preparador físico de la Bicolor tras el rondo de los seleccionados.
La Selección de Honduras ya cuenta con todos sus convocados y se encuentran concentrados en España desde el pasado lunes. Se enfrentarán el martes a Perú en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés, España.
"La primera semana con el míster me ha parecido muy bien, hemos trabajado muchas cosas y tenemos que seguir mejorando", dijo Joseph Rosales en la previa del entreno.
"No sé si han ido a los entrenos, se ha visto diferencia. Hemos empezado a hacer cosas que no hacíamos de inicio y ahora con el profe estamos haciendo de inicio todo con balón", agregaba sobre los trabajos de José Francisco Molina.
La Selección de Honduras también recibió este viernes una visita especial. La familia Banegas Vallecillo, quien reside desde hace 10 años en España, visitaron el centro desde Ávila a Los Ángeles de San Rafael.
Los catrachos vieron de cerca el entreno de la Selección de Honduras.
Asimismo, aprovecharon a tomarse fotografías en las instalaciones del centro de entrenamiento.