Buscan a madre e hijo tras naufragio en Brus Laguna

Una mujer y su hijo menor continúan desaparecidos luego de caer al mar tras el naufragio de la embarcación “Mister Jim”, registrado la noche del jueves en el Caribe hondureño, frente a Brus Laguna.
De forma preliminar, se informó que la lancha realizaba la ruta entre La Ceiba y Puerto Lempira cuando fue sorprendida por condiciones climáticas adversas, lo que habría provocado el incidente.
Durante la emergencia, tres personas —dos mujeres y un menor— fueron lanzadas al agua. Tripulantes lograron auxiliar a una de ellas, pero la otra mujer y el niño siguen sin ser localizados.
Un video que circula en redes sociales evidencia la complejidad del momento: en medio de la oscuridad, varios pasajeros intentan ubicar a los desaparecidos, mientras otros colaboran en el rescate de una sobreviviente utilizando una cuerda.
La Base Naval de Puerto Castilla, a través del Apostadero Naval de Ibans, mantiene los patrullajes marítimos. Las operaciones se desarrollan en condiciones climáticas adversas, caracterizadas por vientos fuertes y alto oleaje, lo que ha dificultado las labores en la zona.