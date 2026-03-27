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Buscan a madre e hijo tras naufragio en Brus Laguna

La embarcación “Mister Jim” naufragó anoche en el Caribe hondureño, frente a Brus Laguna. Equipos de búsqueda siguen en la zona

Buscan a madre e hijo tras naufragio en Brus Laguna

Tripulantes lograron auxiliar a una mujer, pero la otra y el niño siguen sin ser localizados.
Brus Laguna, Gracias a Dios.

Una mujer y su hijo menor continúan desaparecidos luego de caer al mar tras el naufragio de la embarcación “Mister Jim”, registrado la noche del jueves en el Caribe hondureño, frente a Brus Laguna.

De forma preliminar, se informó que la lancha realizaba la ruta entre La Ceiba y Puerto Lempira cuando fue sorprendida por condiciones climáticas adversas, lo que habría provocado el incidente.

VIDEO: Accidente de patrulla en semáforo de El Progreso es captado por cámara

Durante la emergencia, tres personas —dos mujeres y un menor— fueron lanzadas al agua. Tripulantes lograron auxiliar a una de ellas, pero la otra mujer y el niño siguen sin ser localizados.

Un video que circula en redes sociales evidencia la complejidad del momento: en medio de la oscuridad, varios pasajeros intentan ubicar a los desaparecidos, mientras otros colaboran en el rescate de una sobreviviente utilizando una cuerda.

Navales continúan la búsqueda este viernes.

Navales continúan la búsqueda este viernes.

La Base Naval de Puerto Castilla, a través del Apostadero Naval de Ibans, mantiene los patrullajes marítimos. Las operaciones se desarrollan en condiciones climáticas adversas, caracterizadas por vientos fuertes y alto oleaje, lo que ha dificultado las labores en la zona.


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Redacción La Prensa
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