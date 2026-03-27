Buscan a madre e hijo tras naufragio en Brus Laguna

Brus Laguna, Gracias a Dios.

Una mujer y su hijo menor continúan desaparecidos luego de caer al mar tras el naufragio de la embarcación “Mister Jim”, registrado la noche del jueves en el Caribe hondureño, frente a Brus Laguna.

De forma preliminar, se informó que la lancha realizaba la ruta entre La Ceiba y Puerto Lempira cuando fue sorprendida por condiciones climáticas adversas, lo que habría provocado el incidente.