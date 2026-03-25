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VIDEO: Accidente de patrulla en semáforo de El Progreso es captado por cámara

La patrulla de la Policía Nacional llevaba las sirenas encendidas al momento del choque; primero impactó contra un carro rojo y luego contra un pickup plateado

El Progreso, Yoro

Una patrulla de la Policía Nacional se vio involucrada en una triple colisión en pleno centro de El Progreso, Yoro y todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

En el video se que que una camionetilla roja va cruzando el semáforo en verde cuando la patrulla impacta en el costado izquierdo.

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En el material gráfico se ve que la patrulla lleva la sirena encendida y atrás van varios elementos policiales.

Tras perder el control, la patrulla se va a estrellar con un pickup plateado. En el accidente, una persona salió lesionada y fue lleva a un centro médico.

De acuerdo a medios locales, esta misma unidad de la policía había participado en un accidente similar en el mismo lugar (inmediaciones del hotel Plaza Victoria).

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Redacción La Prensa
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