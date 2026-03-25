VIDEO: Accidente de patrulla en semáforo de El Progreso es captado por cámara

El Progreso, Yoro

Una patrulla de la Policía Nacional se vio involucrada en una triple colisión en pleno centro de El Progreso, Yoro y todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

En el video se que que una camionetilla roja va cruzando el semáforo en verde cuando la patrulla impacta en el costado izquierdo.