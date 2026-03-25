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Primeras capturas por asesinato de hondureño en España: ¿qué pasó horas antes del crimen?

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos personas relacionadas con la muerte del hondureño Adrián Romero en Girona, España, pero no descartan más capturas.

Primeras capturas por asesinato de hondureño en España: ¿qué pasó horas antes del crimen?
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Fotos en vida de Adrián Romero, el hondureño de 31 años que apareció asesinado la madrugada del lunes en Girona, España.
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Adrián Romero, quien el dos de mayo cumpliría 32 años, tenía ocho de vivir en España y era muy querido en la comunidad latina de Girona.
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Las autoridades han informado que Romero presentaba una herida mortal por la espalda y relacionan el hecho a algún altrercado previo a su asesinato.
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El cuerpo de Adrián fue hallado en la calle Almogàvers de Olot, en el barrio de Sant Miquel en Girona, España.
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Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un joven tendido en el suelo frente al número 12 de dicha calle.
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Adrián fue apuñalado por la espalda y los servicios de emergencias médicas no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.
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El cuerpo de Adrián fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Girona, donde se le practicó la autopsia.
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Los Mossos d’Esquadra confirmaron que ya hay dos personas detenidas por la asesinato del hondureño.
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Un amigo de Adrián fue la última persona que habló con él por teléfono, ya que habían previsto encontrarse en un lugar aún no determinado.
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Las autoridades han confirmado en el lugar hay cámaras de seguridad y estas han facilitado la investigación.
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Las autoridades creen que Adrián tuvo algún percance y por eso fue atacado por la espalda. Hay dos detenidos, pero las autoridades no descartan que hayan más personas implicadas en este crimen.
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La familia de Adrián Romero ha habilitado estas cuentas para buscar repatriar su cuerpo a Honduras y así darle cristiana sepultura.
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