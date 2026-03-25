Primeras capturas por asesinato de hondureño en España: ¿qué pasó horas antes del crimen?

Fotos en vida de Adrián Romero, el hondureño de 31 años que apareció asesinado la madrugada del lunes en Girona, España.
Adrián Romero, quien el dos de mayo cumpliría 32 años, tenía ocho de vivir en España y era muy querido en la comunidad latina de Girona.
Las autoridades han informado que Romero presentaba una herida mortal por la espalda y relacionan el hecho a algún altrercado previo a su asesinato.
El cuerpo de Adrián fue hallado en la calle Almogàvers de Olot, en el barrio de Sant Miquel en Girona, España.
Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un joven tendido en el suelo frente al número 12 de dicha calle.
Adrián fue apuñalado por la espalda y los servicios de emergencias médicas no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.
El cuerpo de Adrián fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Girona, donde se le practicó la autopsia.
Los Mossos d’Esquadra confirmaron que ya hay dos personas detenidas por la asesinato del hondureño.
Un amigo de Adrián fue la última persona que habló con él por teléfono, ya que habían previsto encontrarse en un lugar aún no determinado.
Las autoridades han confirmado en el lugar hay cámaras de seguridad y estas han facilitado la investigación.
Las autoridades creen que Adrián tuvo algún percance y por eso fue atacado por la espalda. Hay dos detenidos, pero las autoridades no descartan que hayan más personas implicadas en este crimen.
La familia de Adrián Romero ha habilitado estas cuentas para buscar repatriar su cuerpo a Honduras y así darle cristiana sepultura.