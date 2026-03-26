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Capturan en Yoro a presunto miembro de la Pandilla 18 requerido por Interpol

De acuerdo con información de Interpol, Óscar Arnulfo Mendoza Miranda es considerado integrante activo de la Pandilla 18 y es requerido en El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas

Capturan en Yoro a presunto miembro de la Pandilla 18 requerido por Interpol

La Policía envió a Óscar Arnulfo Mendoza Miranda a El Salvador, donde enfrenta acusaciones.
Morazán, Yoro

La Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Departamental de Policía (UDEP-18), en coordinación con Interpol, detuvieron a un ciudadano de nacionalidad salvadoreña señalado como miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18.

De acuerdo con información proporcionada por Interpol, el individuo es considerado miembro activo de la Pandilla 18 y es requerido en su país de origen por el delito de agrupaciones ilícitas.

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La acción policial se desarrolló mediante labores de seguimiento y vigilancia en el barrio La Laguna, aldea Ocote Paulino, municipio de Morazán, departamento de Yoro, donde fue ubicado y capturado el sospechoso.

Óscar Arnulfo Mendoza Miranda (de 41 años), conocido con el alias de El Sonto, es originario de Cuscatlán, El Salvador, y residía en la zona al momento de su detención, donde se desempeñaba como ayudante de albañil.

Según informaron las autoridades, la detención se realizó en apego a la ley y forma parte de las acciones coordinadas para contrarrestar el accionar de estructuras criminales transnacionales en la región.

La Policía Nacional, a través de la UDEP-18, reiteró su compromiso de fortalecer las operaciones de seguridad en coordinación con entes nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad ciudadana. Asimismo, exhortó a la población a denunciar cualquier actividad delictiva.

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Redacción La Prensa
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