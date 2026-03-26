Capturan en Yoro a presunto miembro de la Pandilla 18 requerido por Interpol

Morazán, Yoro

De acuerdo con información proporcionada por Interpol, el individuo es considerado miembro activo de la Pandilla 18 y es requerido en su país de origen por el delito de agrupaciones ilícitas.

La Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Departamental de Policía (UDEP-18), en coordinación con Interpol, detuvieron a un ciudadano de nacionalidad salvadoreña señalado como miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18.

La acción policial se desarrolló mediante labores de seguimiento y vigilancia en el barrio La Laguna, aldea Ocote Paulino, municipio de Morazán, departamento de Yoro, donde fue ubicado y capturado el sospechoso.

Óscar Arnulfo Mendoza Miranda (de 41 años), conocido con el alias de El Sonto, es originario de Cuscatlán, El Salvador, y residía en la zona al momento de su detención, donde se desempeñaba como ayudante de albañil.

Según informaron las autoridades, la detención se realizó en apego a la ley y forma parte de las acciones coordinadas para contrarrestar el accionar de estructuras criminales transnacionales en la región.

La Policía Nacional, a través de la UDEP-18, reiteró su compromiso de fortalecer las operaciones de seguridad en coordinación con entes nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad ciudadana. Asimismo, exhortó a la población a denunciar cualquier actividad delictiva.