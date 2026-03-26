Capturan a sujeto que habría abusado de sexagenaria en Copán

El imputado fue identificado como Jorge Nahún López Sarmiento, contra quien la Fiscalía de Occidente presentó requerimiento fiscal por los delitos de violación agravada y femicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de una adulta mayor de 65 años.

El Ministerio Público informó que logró la detención judicial de un hombre acusado de delitos sexuales y tentativa de femicidio en perjuicio de una mujer de la tercera edad, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió la noche del 22 de marzo de 2026, cuando la víctima regresaba de una reunión religiosa en el caserío Guanaja, municipio de Trinidad, Copán. En el trayecto, fue interceptada por el sospechoso en un callejón que conduce hacia la comunidad de San Juan Planes.

Según el informe, el agresor la atacó violentamente, la trasladó a una zona montosa y la sometió por la fuerza, agrediéndola sexualmente. Posteriormente, la golpeó en la cabeza y el rostro, dejándola inconsciente y abandonándola al creerla sin vida.

Horas después, la víctima logró recobrar el conocimiento y fue auxiliada por vecinos del sector, quienes la trasladaron al Hospital Regional de Occidente, donde recibió atención médica. Informes preliminares confirmaron múltiples golpes, lesiones en el cuello y una fractura de clavícula.

Tras la denuncia interpuesta ante el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), las autoridades iniciaron las diligencias investigativas. Debido a la gravedad de los hechos y al riesgo de fuga, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la detención judicial del imputado.

El caso continúa en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes.