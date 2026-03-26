VIDEO: Policía frustra asalto a supermercado en La Ceiba

En una rápida respuesta operativa, la Policía Nacional logró frustrar un asalto violento y capturar a parte de una banda delictiva que irrumpió la tarde de este jueves en el supermercado Marilú, ubicado en la residencial Villa Mary, en La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras.
Eran aproximadamente las 2:30 pm cuando las cámaras de vigilancia del establecimiento registraron el momento en que un vehículo tipo turismo, color blanco, se estacionó frente al local.
Los malhechores esperaron el momento oportuno para actuar. En las imágenes se observa cómo tres sujetos fuertemente armados descendieron del vehículo e ingresaron al supermercado para someter a los empleados y sustraer el dinero de las ventas del día.
Tras lograr su cometido, los antisociales emprendieron la huida; sin embargo, no contaban con que la alerta ciudadana ya había activado a las patrullas policiales del sector.
Captura y decomisos
La persecución policial dio resultados rápidos. Los agentes lograron interceptar los vehículos en los que se transportaban los sospechosos, lo que permitió la detención de tres hombres y una mujer.
“Fuimos alertados por los ciudadanos de inmediato. Se logró el decomiso de vehículos, entre estos un taxi, además de armas de fuego”, detalló Alex Madrid, subcomisionado y jefe policial en Atlántida.
Según las autoridades, los detenidos no serían delincuentes ocasionales. “Son personas que pertenecen a una banda organizada y que han estado cometiendo delitos de forma recurrente en la ciudad”, agregó Madrid.
A pesar del éxito de las capturas, se informó que otros dos cómplices, que se conducían en un segundo vehículo, lograron evadir el cerco policial y escapar. Equipos de inteligencia ya trabajan en su identificación mediante el análisis de los videos de seguridad.