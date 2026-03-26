VIDEO: Policía frustra asalto a supermercado en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

En una rápida respuesta operativa, la Policía Nacional logró frustrar un asalto violento y capturar a parte de una banda delictiva que irrumpió la tarde de este jueves en el supermercado Marilú, ubicado en la residencial Villa Mary, en La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras. Eran aproximadamente las 2:30 pm cuando las cámaras de vigilancia del establecimiento registraron el momento en que un vehículo tipo turismo, color blanco, se estacionó frente al local.

Los malhechores esperaron el momento oportuno para actuar. En las imágenes se observa cómo tres sujetos fuertemente armados descendieron del vehículo e ingresaron al supermercado para someter a los empleados y sustraer el dinero de las ventas del día.

Tras lograr su cometido, los antisociales emprendieron la huida; sin embargo, no contaban con que la alerta ciudadana ya había activado a las patrullas policiales del sector.

Captura y decomisos

La persecución policial dio resultados rápidos. Los agentes lograron interceptar los vehículos en los que se transportaban los sospechosos, lo que permitió la detención de tres hombres y una mujer.