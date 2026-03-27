Un viaje al corazón de la tradición: un rincón auténtico de Gracias, Lempira

Desde 2005, el hotel de campo Villa de Ada se ha erigido en esta histórica ciudad como un refugio que se niega a dejar morir el pasado.
En este rincón, la hospitalidad no se mide en estrellas, sino en vivencias y tradiciones rescatadas que conectan al visitante con la esencia más pura de la cultura hondureña.
Más que un simple alojamiento, este destino ofrece una inmersión total en la vida rural. La experiencia comienza al despertar con el aroma del fogón de leña y el sonido rítmico de las tortillas de maíz palmeadas en comal de barro.
Cada tiempo de comida es un homenaje al sabor ancestral, con un desayuno típico tradicional que se ha convertido, por sí mismo, en un motivo para regresar.
La propuesta de Villa de Ada trasciende las paredes de las habitaciones y se extiende al campo mediante su tour agroturístico. En esta experiencia, los huéspedes pueden participar en la molienda tradicional, extraer jugo de caña fresco y convivir con la naturaleza en “la granjita”, una actividad ideal para familias que buscan reconectar con sus raíces.
Todo esto se mantiene bajo una filosofía de costos accesibles, diseñada para que el turismo interno y cultural esté al alcance de todos. Es una opción atractiva para quienes buscan autenticidad sin sacrificar el presupuesto.
Para garantizar una experiencia de desconexión total, el establecimiento invita a los visitantes a llegar en su propio vehículo, ya que no cuenta con servicio de transporte. La llegada al sitio marca el inicio de un retiro necesario del bullicio cotidiano.
Villa de Ada se localiza en Gracias, Lempira, Honduras C.A , Ave Circunvalación, Km 84, atrás de Colonia Julio Romero Se les puede contactar en los teléfonos : (504) 2656-0367 / (504) 9569-4964 / (504) 9925-1477| Email: info@hotelvilladeada.com/ hoteldecampovilladeada@gmail.com