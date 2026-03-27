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Un viaje al corazón de la tradición: un rincón auténtico de Gracias, Lempira

Descubra un refugio rural en Gracias, Lempira, con tradición, gastronomía típica y experiencias agroturísticas únicas

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 14:03 -
  • Ricarte Orellana
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Desde 2005, el hotel de campo Villa de Ada se ha erigido en esta histórica ciudad como un refugio que se niega a dejar morir el pasado.

Cortesía: Ricarte Orellana
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En este rincón, la hospitalidad no se mide en estrellas, sino en vivencias y tradiciones rescatadas que conectan al visitante con la esencia más pura de la cultura hondureña.

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Más que un simple alojamiento, este destino ofrece una inmersión total en la vida rural. La experiencia comienza al despertar con el aroma del fogón de leña y el sonido rítmico de las tortillas de maíz palmeadas en comal de barro.

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Cada tiempo de comida es un homenaje al sabor ancestral, con un desayuno típico tradicional que se ha convertido, por sí mismo, en un motivo para regresar.

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La propuesta de Villa de Ada trasciende las paredes de las habitaciones y se extiende al campo mediante su tour agroturístico. En esta experiencia, los huéspedes pueden participar en la molienda tradicional, extraer jugo de caña fresco y convivir con la naturaleza en “la granjita”, una actividad ideal para familias que buscan reconectar con sus raíces.

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Todo esto se mantiene bajo una filosofía de costos accesibles, diseñada para que el turismo interno y cultural esté al alcance de todos. Es una opción atractiva para quienes buscan autenticidad sin sacrificar el presupuesto.

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Para garantizar una experiencia de desconexión total, el establecimiento invita a los visitantes a llegar en su propio vehículo, ya que no cuenta con servicio de transporte. La llegada al sitio marca el inicio de un retiro necesario del bullicio cotidiano.

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Villa de Ada se localiza en Gracias, Lempira, Honduras C.A , Ave Circunvalación, Km 84, atrás de Colonia Julio Romero Se les puede contactar en los teléfonos : (504) 2656-0367 / (504) 9569-4964 / (504) 9925-1477| Email: info@hotelvilladeada.com/ hoteldecampovilladeada@gmail.com

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