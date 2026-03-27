$!¿Cuál será el destino de 55,000 hondureños amparados en el TPS?

Si algún migrante es detenido por agentes de ICE, sí puede pasar más tiempo que los de CBP. "Si una persona está detenida con ICE por alguna razón, tiene derecho a ver un juez de migración, aunque también tiene derecho a una autodeportación, y muchos lo hacen".Goodwin subrayó que las condiciones en centros de detención influyen en las decisiones de los migrantes. “Hay hacinamiento, dificultades para comunicarse con la familia y acceso limitado a abogados; la comida y la atención médica son horribles. Deteriora la salud mental, por lo que después de un tiempo muchos terminan aceptando la autodeportación”.Los que aceptan ver al juez, el tiempo para preparar un caso es muy corto. "Unas tres semanas para ver un caso es poco tiempo. En teoría, los jueces deben escuchar ambos lados, pero hoy en día, son abogados que trabajan para el procurador general y deben seguir instrucciones, incluso en la interpretación de la ley”.Mencionó, según datos recopilados, que actualmente hay alrededor de 83,000 personas detenidas por ICE en todo el país, lo que representa un aumento significativo frente a años anteriores.