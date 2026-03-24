Repatriaciones en la frontera: el tránsito de migrantes hacia México

De otra camioneta descendieron al menos diez personas, una mujer y nueve hombres, encadenados de pies y manos. Los agentes colocaron en el pavimento bolsas blancas y rojas con las pocas pertenencias que los migrantes se llevarán de Estados Unidos.ICE también <b>repatrió a otro grupo de personas indocumentadas</b>, que descendieron en grupos de tres de un autobús. El procedimiento fue el mismo: los agentes bajaron las bolsas con sus pertenencias mientras coordinaban la documentación que sería entregada a las autoridades mexicanas.En total, esa mañana ICE envió a México a 50 migrantes: 37 cubanos, cinco salvadoreños, cuatro venezolanos, dos haitianos, uno procedente de China y un guatemalteco. Y mientras ellos caminaban de regreso al país de donde <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/migrantes-detenidos-patrulla-fronteriza-hidalgo-eeuu-mexico-FF29860454" target="_blank">cruzaron ilegalmente a Estados Unidos,</a> al fondo, decenas de personas caminaban en sentido contrario: mexicanos con permiso de trabajo.