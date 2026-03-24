Repatriaciones en la frontera: el tránsito de migrantes hacia México

Hidalgo, Texas

Apenas 72 horas antes, estaban a un paso del “sueño americano”. Seis mujeres, seis hombres y una unidad familiar (una madre y sus dos hijos adolescentes) fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza cuando intentaban cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos por el Valle del Río Grande, Texas. Tras ser trasladados a centros de procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), recibieron ropa y alimentación. Tres días después, LA PRENSA constató que agentes los llevaron a Reynosa, Tamaulipas, México, a través del puente internacional McAllen-Hidalgo. Sus nacionalidades: Venezuela y Cuba.

"Soy de Venezuela, no soy mexicano, ¿por qué me mandan para México?", dijo a los agentes uno de los repatriados, momentos después de ser bajado de un vehículo para llevarlo al control migratorio y trasladarlo al país azteca, donde esperará un proceso de deportación. Media hora antes, otro grupo de personas fue trasladado por el mismo puente, esta vez bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). LA PRENSA, junto a periodistas de México y República Dominicana, fue testigo de tres grupos de migrantes enviados a México; en ese momento, ninguno era de nacionalidad hondureña.

De otra camioneta descendieron al menos diez personas, una mujer y nueve hombres, encadenados de pies y manos. Los agentes colocaron en el pavimento bolsas blancas y rojas con las pocas pertenencias que los migrantes se llevarán de Estados Unidos. ICE también repatrió a otro grupo de personas indocumentadas, que descendieron en grupos de tres de un autobús. El procedimiento fue el mismo: los agentes bajaron las bolsas con sus pertenencias mientras coordinaban la documentación que sería entregada a las autoridades mexicanas. En total, esa mañana ICE envió a México a 50 migrantes: 37 cubanos, cinco salvadoreños, cuatro venezolanos, dos haitianos, uno procedente de China y un guatemalteco. Y mientras ellos caminaban de regreso al país de donde cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, al fondo, decenas de personas caminaban en sentido contrario: mexicanos con permiso de trabajo.

Repatriaciones diarias

El procedimiento de repatriación en el puente internacional de Hidalgo se realiza en coordinación entre autoridades de Estados Unidos y México. La autoridad migratoria mexicana recibe a los detenidos, verifica si cuentan con antecedentes penales u otras irregularidades y los procesa para su retorno al país de origen. CBP e ICE notifican a las garitas de cruce y organizan el traslado cuando hay un número suficiente de migrantes, mientras que Migración de México coordina la logística en su territorio. El tiempo de detención depende de factores como la nacionalidad, el destino final y la capacidad de reunir a las personas para su traslado. En algunos casos, esto implica enviarlas primero a México y posteriormente a su país de origen.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo, explicó que trabajan junto con autoridades migratorias para recibir a las personas que serán retornadas. "Ellos son los que están para recibir a las personas que van a hacer viajes a México", señaló a periodistas que participaron en un programa organizado por Inquire First y el Departamento de Estado de EUA. El proceso se realiza de forma coordinada entre las autoridades de ambos lados de la frontera y se programa previamente. “Está coordinado de antemano, de días anteriores, en tal fecha y en tal hora. Entonces ya se coordina y están aquí para recibir a las personas”. Cuando los migrantes llegan al puerto de entrada, deben presentar su documentación ante los oficiales. En caso de detectar irregularidades en la documentación, las autoridades realizan las verificaciones correspondientes. “Si acaso traen un documento que no es de ellos o que no es real, eso se resuelve”, agregó. El director indicó que las repatriaciones se realizan generalmente en autobuses. "Un bus más o menos puede llevar entre 45 y 55 personas", explicó, aunque aclaró que el número puede variar.

"Esos números los tiene la Patrulla Fronteriza o ICE. Puede ser un bus, pueden ser dos buses; todo cambia dependiendo de lo que tengan en el interior del país". Algunos migrantes provienen de centros de detención en distintas zonas. "A veces vienen del centro de detención de Puerto Isabel, otras veces vienen de Laredo, y durante el día también las estaciones pueden tener personas que van a ser repatriadas", dijo. En promedio, se realiza al menos una repatriación diaria. "Puede ser lo que le quepa a un bus, puede ser menos. Siempre varía esa repatriación", señaló. Las personas deportadas pueden haber sido detenidas por diferentes motivos. Puede ser porque intentaron entrar ilegalmente a Estados Unidos o porque ya cumplieron su sentencia y tienen la orden del juez de que salgan del país. El funcionario del puerto de Hidalgo comparó este proceso con la logística de transporte de pasajeros. "Es como una agencia de viajes: traen la mayor cantidad de pasajeros posible para hacer un movimiento y no estar movilizando todos los días o a cada hora", explicó.

Tiempos de espera variables

El tiempo que una persona puede permanecer en un centro de detención antes de ser trasladada varía según cada caso. "Puede ser 24 horas, como puede ser más o puede ser menos. Todo depende de dónde vayan y los movimientos que se tengan que hacer". Hay casos en los que los migrantes pueden esperar dos, tres, cuatro o cinco días, mientras se organiza el traslado. También influye la nacionalidad del migrante y el proceso de retorno. "Puede que una nacionalidad vaya a México y después a su país de origen", indicó Rodríguez.

" Se hacen repatriaciones a ciudades grandes como Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Nogales y Tijuana, que tengan alojamientos, transportes y vuelos, que puedan sacar la gente a otro país" Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo

México acordó hace más de dos años recibir migrantes deportados por Estados Unidos, incluyendo solicitantes de asilo Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela), bajo el Título 8, una vez que terminó el Título 42 el 11 de mayo de 2023. En el último año se ha registrado un aumento en la repatriación de ciudadanos hondureños. Muchos de estos casos corresponden a personas que ya cumplieron una sentencia o recibieron una orden judicial para salir del país. Rodríguez subrayó que cada caso es distinto. "Cada quien es diferente, dependiendo del delito, sea grave o menor", dijo. Según el Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM), en 2024 fueron retornados 34,395 hondureños, de los cuales 17,588 provenían de Estados Unidos y 5,595 de México. En 2025, la cifra aumentó a 42,928 connacionales, con 34,879 retornados desde EUA y 4,622 desde México. En lo que va de 2026, ya se registran 10,071 retornos: 9,203 desde Estados Unidos, 809 desde México y 59 desde Guatemala.

Coordinación en casos de menores

En relación con la repatriación de menores de edad, Carlos Rodríguez indicó que no ha observado casos recientes en ese punto fronterizo. "Repatriación de niños no hemos visto aquí", señaló.