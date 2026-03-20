Hondureño detenido en redada de ICE es puesto en libertad bajo fianza

Vermont, Estados Unidos.

Cristian Jerez Andrade fue una de las tres personas detenidas tras una operación del ICE que duró varias horas en Dorset Street la semana pasada y que derivó en una violenta protesta.

Un hondureño detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) durante una operación en South Burlington, Vermont, Estados Unidos , la semana pasada ha sido puesto en libertad bajo fianza por orden de un juez federal de inmigración.

Aunque el abogado del gobierno estadounidense no pudo proporcionar una orden de arresto, dijo que tenían motivos para creer que podría existir una debido a los antecedentes penales de Jerez-Andrade.

A principios de esta semana, un juez ordenó que Jerez-Andrade permaneciera bajo custodia porque el abogado que representa al gobierno estadounidense dijo que potencialmente existía una orden de arresto pendiente en su contra.

Funcionarios del Departamento de Justicia confirmaron el jueves que a Jerez Andrade se le concedió la libertad bajo fianza de 10,000 dólares.

Cientos de activistas y miembros de la comunidad se congregaron en las calles aledañas a la vivienda el 11 de marzo para protestar contra la actividad federal. El incidente culminó con la detención de ocho personas, entre ellas las tres que se encontraban dentro de la casa y cinco manifestantes.

El hombre que los agentes federales buscaban, Daviy Daniel Corona-Sanchez , no fue localizado dentro de la vivienda y sigue prófugo.

Se han planteado interrogantes sobre cómo respondieron la policía estatal y local al incidente, así como sobre cómo deberían reaccionar en cualquier posible operación federal futura, de conformidad con la Política de Actuación Policial Justa e Imparcial de Vermont.

Los agentes del orden han sido interrogados en relación con su papel y comportamiento durante el incidente, a pesar de las declaraciones de los oficiales de policía de que estaban allí para proteger tanto a los agentes federales como los derechos de los activistas.

Dos hermanas de Ecuador también fueron detenidas durante esa operación. Jisella Johana Patin fue puesta en libertad bajo fianza el lunes por la mañana.

El gobierno federal no impugnó las pruebas relativas a la falta de antecedentes penales de Patin, y no habrá audiencia de fianza en el tribunal de inmigración. No se le impusieron condiciones para su liberación.

Su hermana, Camila Patin Patin, comparecerá ante el tribunal el viernes para una audiencia sobre una petición federal de hábeas corpus.