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Hondureño y su hijo mueren atropellados en Alabama; el niño se salió de la casa

El pequeño Jared se salió de la casa y su padre Orlin Rodríguez intentó salvarlo, pero un auto los arrolló. El conductor se quedó en el lugar

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Fotos en vida de Orlin Dariel Rodríguez y su pequeño Jared, los dos hondureos que murieron atropellados en Alabama.
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La muerte de Orlin Dariel Rodríguez, de 33 años, y su hijo Jared Ramos, de 3, ha conmocionado a la comunidad de Bessemer, en Alabama, tras un accidente ocurrido la noche del domingo 15 de marzo de 2026.
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De acuerdo con reportes de medios locales, el hecho se registró alrededor de las 7:56 p.m. en la cuadra 700 de Eastern Valley Road, en el condado de Jefferson.
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Según la reconstrucción preliminar, padre e hijo fueron atropellados por un vehículo mientras se encontraban en la vía.
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Una prima de la familia relató a CBS 42 que el niño salió corriendo de su vivienda luego de que ambos regresaran de hacer compras y descendió por una colina empinada que conecta con la carretera.
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Al percatarse, Orlin Dariel Rodríguez corrió tras él para intentar rescatarlo, pero ambos fueron impactados antes de poder ponerse a salvo.
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Personal de Eastern Valley Fire & Rescue acudió al lugar y declaró fallecidos a ambos en la escena.
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El conductor del vehículo permaneció en el sitio y colabora con las autoridades. La Oficina del Sheriff del condado de Jefferson mantiene una investigación activa para determinar las causas exactas del hecho.
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Rodríguez era originario de Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras, donde aún residen sus padres.
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Según información proporcionada por sus familiares, trabajaba en el sector de la construcción y era el principal sustento de su hogar.
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Además de Jared, el hombre deja otros dos hijos, de 11 y 4 años, así como a un sobrino que había acogido tras la muerte de su hermana.
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La familia ha iniciado gestiones para repatriar los cuerpos a Honduras y ha solicitado apoyo económico a la comunidad, con el fin de darles sepultura en su lugar de origen.
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"Una noche triste para toda la familia, fuiste una excelente persona un buen primo sinceramente uno de los mejores te fuiste junto con ese bebé precioso tu angelito", expresó su prima Isamar Guillén.
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Si usted quiere apoyar a esta familia puede ingresar a la cuenta de Gofundme.
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