Dos aviones de combate colisionan durante un espectáculo aéreo en Idaho, USA

Idaho, Estados Unidos

Dos aviones de combate estadounidenses colisionaron el domingo en la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, durante un espectáculo aéreo, en un accidente que no dejó víctimas mortales.

En un mensaje publicado en Facebook, la base informó de un incidente durante el espectáculo "Gunfighter Skies", que tenía lugar a dos millas (unos tres kilómetros) al noroeste de la base, y detalló que los equipos de emergencia se encuentran en el lugar.

"Hay una investigación en curso y se divulgarán más detalles a medida que se tenga más información", agregó en la publicación.

Según un comunicado difundido por la base aérea, en los aviones viajaban cuatro tripulantes que se eyectaron "con éxito" y que están siendo evaluados por personal médico.