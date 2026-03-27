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Encuentran muerta a una mujer en la colonia 14 de Enero en la capital

Las autoridades indican que podría tratarse de un acto violento, el fallecimiento de una mujer en Comayagüela

Encuentran muerta a una mujer en la colonia 14 de Enero en la capital

Medicina Forense lleva a cabo los análisis para esclarecer las circunstancias del hecho.

 Foto: Captura de video
Tegucigalpa, Honduras

El hallazgo de la muerte de una mujer en una calle solitaria de la colonia 14 de Enero, en Comayagüela, causando preocupación entre los vecinos, quienes rápidamente notificaron a las autoridades al percatarse de la situación.

Según reportes preliminares, podría tratarse de un acto violento, pero serán las indagaciones oficiales las que determinen las causas precisas de la muerte.

Agentes de seguridad se presentaron en el lugar y procedieron a acordonar la zona, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Se espera que se puedan encontrar evidencias que podrían ser clave para esclarecer el hecho.

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Por el momento, la identidad de la víctima sigue sin conocerse, lo que ha dificultado que las investigaciones avancen respecto a su entorno personal y los posibles móviles del crimen.

El cuerpo fue encontrado a un costado de la calle, sobre una cantera cubierta de piedras y posteriormente cubierto con una sábana roja.

El cadáver de la mujer continúa en la morgue de la capital, mientras las autoridades realizan los análisis correspondientes. Se espera que en las próximas horas se proporcionen mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

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Redacción La Prensa
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