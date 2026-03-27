Encuentran muerta a una mujer en la colonia 14 de Enero en la capital

Tegucigalpa, Honduras

El hallazgo de la muerte de una mujer en una calle solitaria de la colonia 14 de Enero, en Comayagüela, causando preocupación entre los vecinos, quienes rápidamente notificaron a las autoridades al percatarse de la situación.

Según reportes preliminares, podría tratarse de un acto violento, pero serán las indagaciones oficiales las que determinen las causas precisas de la muerte.

Agentes de seguridad se presentaron en el lugar y procedieron a acordonar la zona, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Se espera que se puedan encontrar evidencias que podrían ser clave para esclarecer el hecho.