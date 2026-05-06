Gina Coello, la campeona suprema de Maratón La Prensa

San Pedro Sula.

La Maratón de La Prensa–Gatorade no solo es una de las carreras más emblemáticas del país; es también un escenario donde el talento hondureño ha sabido imponerse y dejar huella. Entre todas las protagonistas que han pasado por esta competencia, hay una figura que sobresale con claridad y autoridad: Gina Coello, la máxima ganadora en la historia femenina y un ícono del atletismo nacional.

Coello dominó una era con carácter y consistencia, conquistando siete títulos (1988, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999 y 2000) y convirtiéndose en el rostro de una generación que puso en alto el nombre de Honduras. Su legado no solo se mide en victorias, sino en la inspiración que dejó para las atletas que vinieron después, consolidando a la Maratón de La Prensa como una plataforma donde las hondureñas han brillado con luz propia.

Catrachas destacadas

Pero la historia de esta competencia también es un recorrido por la evolución del atletismo femenino en la región. Tras los primeros años marcados por dominio centroamericano, Costa Rica encontró en Lidiete Vargas una bicampeona sólida a inicios de los 90, mientras que Guatemala tomó protagonismo en los 2000 con figuras como Élida de Xuya y Dina Cruz, ambas múltiples ganadoras y referentes de una generación dorada. En particular, Élida de Xuya se consolidó como una de las grandes rivales históricas, acumulando cinco triunfos (2004, 2006, 2011, 2013 y 2015) y firmando además uno de los registros más destacados en la historia de la prueba.

Con el paso de los años, la Maratón de La Prensa también se abrió al ámbito internacional. Atletas africanas elevaron el nivel competitivo, destacando la etíope Amare Sherwarge, quien en 2017 impuso el mejor tiempo histórico femenino con 1h 11m 40s, una marca que hasta hoy permanece imbatida.



En los años recientes, nuevas generaciones han tomado el relevo. La hondureña Yessica Espinal devolvió la alegría local al imponerse en 2023, además del triunfo de Aldy Gonzales en 2019 terminando con una sequía de 19 años sin título para las hondureñas. Mientras que la guatemalteca Sandra Raxón ha marcado una nueva etapa con triunfos consecutivos en 2024 y 2025.