Rafael Zambrano y su sueño en esta Maratón: “La misión es volver a ganar en mi categoría”

San Pedro Sula.

Con años de experiencia sobre sus piernas y una vida marcada por el servicio como expolicía, Rafael Zambrano no necesita levantar la voz para transmitir autoridad. Su historia en el atletismo está construida con la misma disciplina que definió su carrera profesional: constancia, esfuerzo y compromiso. Este 2026, con la mirada puesta en la edición de oro de la Maratón de LA PRENSA-Gatorade, ya comenzó su preparación. “Yo estuve federado en la Federación Nacional de Atletismo de Honduras”, dice al recordar una etapa que marcó su formación como atleta y le permitió competir al más alto nivel. Sus recuerdos afloran de cara a la gran cita.

“Tuve la oportunidad de representar en eventos consecutivos, en el 82 y 83, en los Juegos Centroamericanos que se realizaron en el Mateo Flores, en Guatemala”, reveló el corredor con mucho orgullo. Como ocurre con muchos atletas, su camino no fue completamente lineal. “Cuando volví a correr, uno de mis primeros logros fue quedar en primer lugar en mi categoría”, contó con satisfacción. En esa línea agregó: “Es una disciplina que usted la puede practicar hasta los 100 años, hay que ser siempre disciplinado para todo, correr es mi vida”.

Su constancia lo respalda

A lo largo del tiempo ha participado en distintas competencias, manteniéndose activo y competitivo dentro de su categoría, siempre con el objetivo de superarse.“Siempre he estado participando en cualquier Maratón que haya, tratando de quedar entre los primeros lugares de mi categoría”, apuntó Zambrano, un competidor de primera. El recuerdo no es solo deportivo, es emocional. En su relato hay orgullo, pero también una nostalgia silenciosa por una época en la que el atletismo ocupaba el centro de su vida. Como ocurre con muchos atletas, su camino no fue completamente lineal. Hubo pausas obligadas, momentos en los que la competencia quedó en segundo plano. Sin embargo, el regreso siempre estuvo presente, impulsado por una pasión que nunca desapareció.

Ese triunfo representó más que una victoria: fue una reafirmación personal, una prueba de que el tiempo no había borrado su esencia competitiva. Con la autoridad que le dan los años, Zambrano habla del atletismo como una disciplina que trasciende edades. Para él, correr no tiene límite cuando existe voluntad. Más allá de las grandes competencias, su relación con el atletismo también está profundamente conectada con lo local.Cuando se refiere a las grandes carreras del país, su tono cambia ligeramente. Aparece el orgullo nacional, la valoración del evento como un punto de encuentro que trasciende lo deportivo. Para él, la Maratón de La Prensa-Gatorade lo representa todo.

Apunta al protagonismo

“La Maratón de La Prensa es un evento histórico. Yo creo que es uno de los más importantes del país, también por el turismo y todo lo que representa; he estado en muchas maratones”, expresó. Pero en el fondo, todo vuelve a una motivación simple y poderosa: el gusto por correr. No hay discursos elaborados, solo una verdad directa. “La misión es volver a ganar en mi categoría, arriba de 60 años; seguro buscaré estar en los primeros lugares”, comentó. Esa determinación se sostiene en la disciplina diaria. Zambrano no improvisa su preparación, sino que la construye con rutina, esfuerzo y cuidado físico. “Corro alrededor de 10 kilómetros. Entreno durante la semana, viernes, sábado y domingo, y también cuido la alimentación. Eso es parte del protocolo para mantenerse”, reveló. Y es en ese punto donde deja una de las frases más profundas de toda la conversación, una idea que resume no solo su visión del deporte, sino de la vida misma.

“Las personas solo valoran dos cosas cuando las pierden: la libertad y la salud; correr es mi pasión”, indicó. Para Rafael Zambrano, correr es una forma de cuidar ambas, de mantenerse libre y de seguir avanzando, incluso cuando el tiempo insiste en marcar el paso.La edición número 50 de la Maratón no es solo una simple carrera. Es memoria, presente y futuro. Sin embargo, su mirada también se dirige hacia el presente y las nuevas generaciones. Observa con cierta preocupación cómo el interés por el ejercicio ha disminuido en algunos sectores. “Ahora muchos jóvenes no quieren hacer ejercicio, la nueva moda, nosotros que venimos desde los 80 pues no bajamos la guardia siempre”. No lo dice como crítica dura, sino como una reflexión desde su propia experiencia, marcada por el esfuerzo, la disciplina y el compromiso tanto en su vida profesional como deportiva.