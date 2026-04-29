En vivo: audiencias en el Congreso para postulantes al CNE

Este miércoles iniciaron las audiencias públicas para aspirantes a consejero titular y suplente al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Congreso Nacional.
Las audiencias, dirigidas por el presidente de la comisión especial, el diputado Antonio Rivera Callejas, están siendo transmitidas en las redes sociales oficiales del hemiciclo y su canal televisivo.
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De acuerdo con la información oficial, un total de 54 autopostulantes (incluye al Tribunal de Justicia Electoral) fueron seleccionados para continuar en el proceso, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Las audiencias públicas forman parte de la etapa de evaluación, en la que se analiza la idoneidad de los candidatos, su trayectoria profesional y su experiencia en materia electoral y administrativa.
En ese contexto, la Comisión Especial Legislativa informó a la ciudadanía y a los postulantes a los cargos de consejero propietario y suplente del CNE, así como de magistrado propietario y suplente del TJE, el listado de personas que avanzan a la fase de Audiencia de Entrevista Pública, decisión que fue adoptada por unanimidad de votos de sus miembros.
Consejo Nacional Electoral (CNE):
1-Alonzo Medina, Idulio Melquiades
2-Altamirano Díaz, German Oswaldo
3-Amador Pérez, Belkis Lizeth
4-Banegas Aguilera, Walter Alex
5-Baquis Corea, Alex Reinaldo
6-Bardales Gómez, Alvaro Josué
7-Coello Díaz, Sergio Vladimir
8-Coello Irías, Olban Alberto
9-Dubón Tróchez, Yovanny
10-Fuentes Calix, Eduardo Enrique
11-García Arriola, Cinthya Yanilda
12-Gutiérrez Reyes, Mirtha Claudina
13-Laínez Álvarez, Alfredo Enrique
14-Lara Oqueli, Uvence Alejandro
15-Leitzelar Hernández, German Edgardo
16-López Flores, Walter Jeremías
17-López Rodríguez, José Oved
18-Madrid Chinchilla, Kenneth Rolando
19-Mena Baide, Fátima Patricia
20-Palacios Castro, Marcos Antonio
21-Peña Enamorado, Santos Roberto
22-Portillo Banegas, Rony Efraín
23-Romero Andrade, Carlos Humberto
24-Sabillón Cruz, Yahvé Salvador
25-Zelaya Gómez, Aixa Gabriela