En vivo: audiencias en el Congreso para postulantes al CNE

Tegucigalpa.

Las audiencias, dirigidas por el presidente de la comisión especial, el diputado Antonio Rivera Callejas, están siendo transmitidas en las redes sociales oficiales del hemiciclo y su canal televisivo.

Este miércoles iniciaron las audiencias públicas para aspirantes a consejero titular y suplente al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Congreso Nacional.

De acuerdo con la información oficial, un total de 54 autopostulantes (incluye al Tribunal de Justicia Electoral) fueron seleccionados para continuar en el proceso, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las audiencias públicas forman parte de la etapa de evaluación, en la que se analiza la idoneidad de los candidatos, su trayectoria profesional y su experiencia en materia electoral y administrativa.

En ese contexto, la Comisión Especial Legislativa informó a la ciudadanía y a los postulantes a los cargos de consejero propietario y suplente del CNE, así como de magistrado propietario y suplente del TJE, el listado de personas que avanzan a la fase de Audiencia de Entrevista Pública, decisión que fue adoptada por unanimidad de votos de sus miembros.

Consejo Nacional Electoral (CNE):

1-Alonzo Medina, Idulio Melquiades

2-Altamirano Díaz, German Oswaldo

3-Amador Pérez, Belkis Lizeth

4-Banegas Aguilera, Walter Alex

5-Baquis Corea, Alex Reinaldo

6-Bardales Gómez, Alvaro Josué

7-Coello Díaz, Sergio Vladimir

8-Coello Irías, Olban Alberto

9-Dubón Tróchez, Yovanny

10-Fuentes Calix, Eduardo Enrique

11-García Arriola, Cinthya Yanilda

12-Gutiérrez Reyes, Mirtha Claudina

13-Laínez Álvarez, Alfredo Enrique

14-Lara Oqueli, Uvence Alejandro

15-Leitzelar Hernández, German Edgardo

16-López Flores, Walter Jeremías

17-López Rodríguez, José Oved

18-Madrid Chinchilla, Kenneth Rolando

19-Mena Baide, Fátima Patricia

20-Palacios Castro, Marcos Antonio

21-Peña Enamorado, Santos Roberto

22-Portillo Banegas, Rony Efraín

23-Romero Andrade, Carlos Humberto

24-Sabillón Cruz, Yahvé Salvador

25-Zelaya Gómez, Aixa Gabriela