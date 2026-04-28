RAP vs. Banhprovi: ¿cuál financiamiento de vivienda conviene más?

En 33 años de existencia, el RAP registró 1,947,441 afiliados, de los cuales 483,892 están activos y 1,463,549 se han retirado. El histórico de colocación de préstamos asciende a 27,489 millones de lempiras en redescuentos (49,250 operaciones) y 12,223 millones en RAPIFácil (219,173 operaciones).El RAP permite financiar montos de hasta 5 millones de lempiras, con plazos de hasta 30 años para vivienda y 15 años para adquisición de terreno. La cuota mensual puede representar entre el 45% y el 60% del ingreso del solicitante, lo que amplía el acceso, pero también incrementa el nivel de compromiso financiero.