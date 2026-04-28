RAP vs. Banhprovi: ¿cuál financiamiento de vivienda conviene más?

San Pedro Sula, Honduras.

En Honduras, tener una vivienda propia no es únicamente una meta material, es para miles de familias la consolidación de un sueño que representa seguridad, estabilidad y dignidad. Dejar de pagar alquiler significa liberar una carga económica constante, un hogar propio reduce la incertidumbre, mejora la calidad de vida y permite a las familias proyectarse a largo plazo; sin embargo, alcanzar este objetivo sigue siendo difícil, pues el déficit habitacional en Honduras es enorme, entre casas inexistentes y aquellas que no cumplen con condiciones adecuadas. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que más de 1.6 millones de hogares presentan algún tipo de déficit habitacional; es decir, aproximadamente seis de cada 10 hogares viven en condiciones inadecuadas, ya sea por falta de vivienda propia, hacinamiento o precariedad en la infraestructura. De acuerdo con otro informe basado en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2024, el país contabilizaba 2,600,640 viviendas, de las cuales más del 58% se ubicaban en zonas urbanas, mientras que el resto correspondía a áreas rurales. Las limitaciones económicas, el empleo informal y el acceso restringido al crédito son algunas de las principales barreras. A esto se suma el aumento en los costos de materiales de construcción y el encarecimiento del suelo.

Programas impulsados por el Gobierno y entidades financieras han buscado reducir esta distancia, ofreciendo financiamiento accesible para viviendas de interés social y media, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que más hondureños puedan acceder a una casa. Desde el punto de vista económico, adquirir una vivienda también representa una inversión a largo plazo. A diferencia del alquiler, una casa puede aumentar su valor con el tiempo y convertirse en un activo clave para la estabilidad financiera familiar. El acceso a una vivienda continúa siendo un reto estructural afectado por el encarecimiento de los materiales de construcción, la falta de planificación estatal y las limitaciones económicas de la población. Así lo expuso el economista Jorge Interiano, quien señaló que las condiciones actuales dificultan aún más que las familias puedan construir o adquirir una casa propia.

Interiano explicó que el aumento en los precios del petróleo ha tenido un efecto directo en los costos de construcción. “Sus derivados impactan en materiales como el cemento, el hierro y el transporte, lo que encarece significativamente levantar una vivienda”, indicó. Esta situación, sumada a una problemática histórica, ha profundizado la brecha de acceso habitacional en el país. El economista comentó que, más allá de factores coyunturales, Honduras arrastra una deuda estructural en materia de planificación. “No hemos tenido una estrategia clara desde los gobiernos orientada a resolver el problema de vivienda, no hay un norte definido dentro de un plan nacional de desarrollo que atienda estas necesidades”, afirmó. A esto se suma una de las principales barreras; es decir, los ingresos de la población. Según Interiano, la mayoría de los hondureños destinan sus recursos a la subsistencia diaria, lo que limita cualquier posibilidad de ahorro o acceso a crédito. “Los ingresos son de sobrevivencia, apenas alcanzan para alimentación y necesidades básicas, mucho menos para asumir una deuda hipotecaria”, sostuvo.

¿Qué evalúan los bancos? Zona segura

Zona segura Acceso a servicios básicos

Acceso a servicios básicos Plusvalía

Plusvalía Zonas de alto riesgo pueden rechazar financiamiento

En el ámbito financiero, otro obstáculo es el acceso al crédito. Las exigencias de garantías bancarias dejan fuera a amplios sectores de bajos ingresos, mientras que, aunque existen programas estatales con tasas más accesibles, estos suelen verse afectados por la burocracia y la injerencia política. Frente a este contexto, Interiano resaltó el papel de organizaciones no gubernamentales como Hábitat para la Humanidad y Cepudo, que desarrollan proyectos de vivienda social ajustados a la capacidad de pago de los beneficiarios. “No son casas regaladas, pero sí accesibles porque permiten a las familias pagar en condiciones similares a un alquiler sin necesidad de endeudarse con la banca tradicional”, explicó. El especialista finaniero consideró que estos esfuerzos, aunque valiosos, no son suficientes para atender la magnitud del problema. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a impulsar políticas públicas más efectivas. “Los políticos deben enfocar sus esfuerzos en apoyar soluciones reales al tema de vivienda, también es necesario incentivar la creación de más instituciones sociales que trabajen en este campo”, apuntó. Interiano advirtió que los conflictos políticos y la falta de continuidad en las políticas públicas han obstaculizado avances sostenibles en el sector. “Mientras no exista una visión integral y voluntad política, el problema de la vivienda seguirá afectando a miles de hondureños”, sentención. Más allá de lo económico, el valor emocional es incalculable, tener un espacio propio donde construir recuerdos, criar a los hijos y desarrollar una vida plena es, para muchos, el verdadero significado de “hogar”.

En medio del creciente déficit habitacional y el encarecimiento del crédito en la banca privada, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) ha sido uno de los principales motores de financiamiento para la adquisición de viviendas, ofreciendo tasas de interés preferenciales que buscan facilitar el acceso a casa propia. Banhprovi mantiene dos líneas clave de crédito: vivienda social y vivienda para clase media. La primera, orientada a sectores de menores ingresos, ofrece tasas de interés de apenas el 4% anual, mientras que la segunda, dirigida a familias con mayor capacidad económica, maneja tasa del 7%.

Ambos programas permiten plazos de hasta 30 años, lo que reduce significativamente el monto de las cuotas mensuales. Por ejemplo, un préstamo de vivienda social puede implicar pagos desde poco más de 2,000 lempiras mensuales, mientras que en el segmento de clase media las cuotas pueden superar los 9,000 lempiras, dependiendo del monto financiado. Entre 2022 y octubre de 2025, Banhprovi canalizó un desembolso de 24,155.73 millones de lempiras, equivalente a 17,539 créditos, distribuidos entre vivienda social y clase media. Este volumen de inversión posiciona al banco estatal como uno de los principales dinamizadores del sector construcción en un entorno donde la demanda de vivienda continúa en aumento. A pesar de las condiciones favorables, expertos señalan que el acceso a estos créditos aún enfrenta limitaciones. Uno de los principales obstáculos es que los préstamos no se gestionan directamente con Banhprovi, sino a través de bancos intermediarios, los cuales aplican sus criterios de evaluación. Esto implica requisitos como historial crediticio, capacidad de pago y aportación de prima, lo que deja fuera a una parte importante de la población, especialmente en el sector informal.

Otras de las alternativas para quienes buscan adquirir vivienda propia mediante financiamiento es el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). Este esquema presenta una alternativa más flexible, aunque con tasas de interés superiores. La tasa bajó del 10% al 9% para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, mientras que para quienes superan ese nivel se redujo del 11.5% al 10.5%. “Invitamos a todas las empresas que aún no forman parte del sistema a aprovechar este período de regularización. Cada empresa que se afilia es una familia más con respaldo económico, más empresas en el RAP significa más trabajadores protegidos”, dijo el vicepresidente de la institución, Daniel Durón. “Este es un paso importante para construir un sistema más inclusivo, donde más trabajadores tengan acceso a protección social y más empresas puedan cumplir de manera ordenada y sostenible”, comentó el presidente Juan Carlos Sikaffy.

En 33 años de existencia, el RAP registró 1,947,441 afiliados, de los cuales 483,892 están activos y 1,463,549 se han retirado. El histórico de colocación de préstamos asciende a 27,489 millones de lempiras en redescuentos (49,250 operaciones) y 12,223 millones en RAPIFácil (219,173 operaciones). El RAP permite financiar montos de hasta 5 millones de lempiras, con plazos de hasta 30 años para vivienda y 15 años para adquisición de terreno. La cuota mensual puede representar entre el 45% y el 60% del ingreso del solicitante, lo que amplía el acceso, pero también incrementa el nivel de compromiso financiero.

Claves de los fondos RAP Documentación incompleta retrasa o bloquea el préstamo RAP.

Documentación incompleta retrasa o bloquea el préstamo RAP. Si el estatus del aplicante pasa a inactivo antes de firmar, puede perder el crédito.

Si el estatus del aplicante pasa a inactivo antes de firmar, puede perder el crédito. Solo el 1% de solicitantes no califica para crédito de vivienda RAP.

Solo el 1% de solicitantes no califica para crédito de vivienda RAP. Más de L29 mil millones están disponibles en el Fondo de Vivienda del RAP.

Más de L29 mil millones están disponibles en el Fondo de Vivienda del RAP. Perfil típico de aplicantes hondureños es aquel que gana entre 1.5 y 3 salarios mínimos.

Mientras Banhprovi ofrece tasas significativamente más bajas, su acceso es más limitado y los procesos suelen ser más lentos. En contraste, el RAP presenta tasas más elevadas, pero con mayor disponibilidad de fondos, mayor flexibilidad y tiempos de aprobación más ágiles. Recientemente se aprobó el decreto legislativo Nº 40-2026, una reforma que permite reorientar miles de millones de lempiras del Régimen de Aportaciones Privadas hacia el financiamiento habitacional. La medida aprobada por el Congreso Nacional busca dinamizar el sector vivienda mediante la utilización de fondos que permanecían sin ejecución, ampliando así las oportunidades de crédito para miles de trabajadores afiliados.

El eje central del decreto radica en la fusión de fondos dentro del RAP, específicamente entre el fondo de pensiones y el fondo de vivienda. Esta decisión permite liberar aproximadamente 5,900 millones de lempiras, recursos que anteriormente se encontraban limitados en su uso. Con esta reestructuración, el Estado apuesta por convertir capital inmovilizado en soluciones habitacionales concretas y así disuadir el déficit de vivienda. La reforma abre la puerta a una mayor disponibilidad de financiamiento para la compra, construcción o mejora de viviendas. A través del RAP, los fondos seguirán canalizándose mediante instituciones financieras autorizadas, pero con un mayor flujo de recursos.

Consejos para acceder a financiamiento No endeudarse más del 30% de ingresos

No endeudarse más del 30% de ingresos Revisar capacidad de pago antes de aplicar

Revisar capacidad de pago antes de aplicar Comparar RAP vs. Banhprovi según su perfil

Comparar RAP vs. Banhprovi según su perfil Mantener buen historial crediticio

Otro componente importante de la normativa es la inclusión de un período de amnistía para empresas no afiliadas al RAP. Durante seis meses, estas podrán incorporarse sin sanciones, con facilidades de pago de hasta 60 meses. Esta medida busca ampliar la base de cotizantes, lo que a su vez incrementaría el número de trabajadores con acceso a programas de financiamiento habitacional. Edwin Araque, exfuncionario con amplia experiencia en programas de vivienda, señaló que “hay incertidumbre en este momento porque no hay detalles concretos, todo está en proceso de discusión”, al tiempo que recordó la urgencia de fortalecer la oferta de vivienda, particularmente en el sector social, donde el déficit es más evidente.

Errores que hacen perder préstamo Estar en central de riesgo

Estar en central de riesgo Tener muchas deudas activas

Tener muchas deudas activas Inestabilidad laboral

Inestabilidad laboral No poder justificar ingresos

No poder justificar ingresos Sobreendeudamiento

Araque manifestó que, aunque instituciones como Banhprovi ofrecen condiciones atractivas de financiamiento, como tasas del 4% anual a 30 años para vivienda social y del 7% para clase media, los recursos disponibles resultan insuficientes frente a la alta demanda. “La gente quiere acceder a estos programas, pero los fondos se agotan rápidamente. Existe un exceso de demanda y una capacidad limitada de financiamiento”, explicó.

Puntos que ayudan Pagar tarjetas antes de aplicar

Pagar tarjetas antes de aplicar Unificar deudas

Unificar deudas Aplicar con codeudor (esposo/a)

Aplicar con codeudor (esposo/a) Tener prima lista

Tener prima lista Mantener antigüedad laboral (mínimo 1 año)

Según el experto, los fondos que maneja Banhprovi provienen en gran medida del Banco Central de Honduras, así como de asignaciones presupuestarias, lo que condiciona su disponibilidad. En ese sentido, insistió en que el problema no es únicamente técnico, sino también político. “Es una cuestión de voluntad política para garantizar fondos permanentes que permitan sostener el financiamiento habitacional”, sostuvo. Otro de los problemas señalados es la escasez de proyectos de vivienda social, atribuida en parte a los procesos burocráticos que enfrentan los desarrolladores. “La tramitología afecta mucho e inhibe la generación de nuevos proyectos”, agregó. Como alternativa inmediata, Araque propuso reforzar el sistema con nuevos recursos provenientes de institutos de pensiones y del propio Banco Central, lo que permitiría ampliar significativamente el alcance del financiamiento.

Tipos de clientes que más aprueban Empleados públicos o permanentes

Empleados públicos o permanentes Personas con salario fijo comprobable

Personas con salario fijo comprobable Parejas (doble ingreso)

Parejas (doble ingreso) Clientes con buen récord bancario