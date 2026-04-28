Capturan a hondureño tras ser deportado de Estados Unidos por violación

San Pedro Sula, Honduras

Un hondureño de 45 años fue detenido a su llegada al país en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, luego de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de ejecutaran una orden de captura pendiente por el delito de violación.

La acción policial se desarrolló en la terminal aérea ubicada en La Lima, Cortés, justo cuando el ciudadano retornaba en un vuelo procedente de Estados Unidos.