Capturan a hondureño tras ser deportado de Estados Unidos por violación

Un hondureño de 45 años fue detenido a su llegada al país en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, luego de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de ejecutaran una orden de captura pendiente por el delito de violación.
La acción policial se desarrolló en la terminal aérea ubicada en La Lima, Cortés, justo cuando el ciudadano retornaba en un vuelo procedente de Estados Unidos.
De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso es originario de Sonaguera, Colón, y residente en San Pedro Sula. Su arresto responde a una orden emitida el 7 de enero de 2008 por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.
Durante el procedimiento, los agentes informaron al detenido sobre sus derechos y los pasos legales a seguir. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales que solicitaron su captura para continuar con el proceso correspondiente.