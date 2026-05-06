Mauricio Dubón lidera remontada de los Bravos de Atlanta ante Seattle

Estados Unidos.

En una noche donde el pitcheo dominaba, apareció la chispa de Mauricio Dubón. El hondureño fue el gran protagonista en el T-Mobile Park al liderar la victoria de los Atlanta Braves 3-2 sobre los Marineros de Seattle, demostrando por qué es uno de los momentos más respetados de las Grandes Ligas.

Los Bravos perdieron 0-2 en la quinta entrada y el panorama lucía gris ante los envíos de George Kirby.

Sin embargo, con dos hombres en base y dos outs, Dubón conectó un doblete salvador por la línea del jardín derecho que limpió las bases y empató el encuentro.