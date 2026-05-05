Blake Lively no recibió nada de dinero en su acuerdo con Justin Baldoni

Blake Lively no recibió absolutamente nada de dinero en el sorprendente acuerdo extrajudicial con Justin Baldoni.
De acuerdo con el sitio Page Six, ni Blake Lively ni Justin Baldoni obtuvieron beneficios económicos.
Lively contrató a un nuevo bufete de abogados, Susman Godfrey, para que la defendiera poco antes de que los coprotagonistas de "It Ends With Us" llegaran a un acuerdo en su larga batalla legal el lunes, según TMZ.
Los equipos legales de Lively y Baldoni ganaron en conjunto 60 millones de dólares en demandas y contrademandas, según fuentes de Page Six Hollywood.
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La demanda de Lively contra Baldoni se resolvió dos semanas antes de la fecha prevista para el juicio, el 18 de mayo.
“El resultado final —la película ‘It Ends With Us’— es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad”, declararon ambas partes en un comunicado conjunto a Page Six.
“Crear conciencia y generar un impacto significativo en la vida de las sobrevivientes de violencia doméstica —y de todas las sobrevivientes— es un objetivo que defendemos”.
Ambas partes añadieron que “mantienen su firme compromiso con entornos laborales libres de irregularidades y ambientes improductivos” y que “esperan sinceramente que esto ponga fin al conflicto y permita a todos los involucrados seguir adelante de manera constructiva y en paz, incluyendo un entorno respetuoso en línea”.
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Una fuente nos informó que Lively y Baldoni estuvieron negociando durante varias semanas y que se les animó a llegar a un acuerdo.
"Finalmente, llegaron a un acuerdo hoy. Fue un acuerdo de último minuto", compartió la fuente con nosotros momentos después de que se alcanzara el acuerdo.
La fuente agregó que el juez no quería que hubiera un juicio porque el caso era "largo" y "prolongado".
Lively asistió a la Gala del Met 2026 horas después de que se resolviera la demanda.
@nuriasecret #greenscreen En esta cuenta somos demasiado listos como para ver que no es casualidad que Blake Lively aparezca en la Met Gala justo cuando se anuncia que había llegado a un acuerdo con Justin Baldoni y que no habrá juicio. Todo esto es una estrategia parecida a un episodio de Gossip Girl. #BlakeDoni ♬ Mozart/Requiem "Lacrimosa"(1394506) - Mint
Polémico pleito legal
La actriz de “Gossip Girl” presentó una demanda por acoso sexual contra Baldoni, quien también dirigió “It Ends With Us”, en diciembre de 2024.
Baldoni negó las acusaciones de Lively y, al mes siguiente, presentó una contrademanda de 400 millones de dólares contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, Leslie Sloane, alegando difamación, extorsión y otros cargos.
Sin embargo, la demanda de Baldoni fue desestimada en junio de 2025. El mes pasado, el juez Lewis Liman desestimó 10 de las 13 demandas de Lively contra Baldoni, incluyendo acoso sexual, difamación y conspiración.
Dictaminó que solo tres de sus demandas podían proceder: incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.